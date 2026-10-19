Mariana Zamorano se roba el show en la Copa Libertadores y se mete en la historia de Santa Fe

Gracias a Mariana Zamorano todo Independiente Santa Fe sigue con la ilusión alta de conquistar la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Mariana Zamorano de Santa Fe/ Vizzor.

A lo Independiente Santa Fe, sin importar la categoría y el género el ‘Primer Campeón’ sí que sabe dar fe que se tiene que sufrir hasta el último minuto. Así lo han demostrado ‘Las Leonas’ en la disputa de la Copa Libertadores Femenina 2026. En su primera presentación ganó en la adición 3-2 a Caracas con anotación de Andrea Pérez de cabeza y este domingo 18 de octubre hizo lo mismo contra Colo-Colo con gol agónico en la última de Mariana Zamorano.

Precisamente Zamorano se ha convertido en una de las futbolistas más importantes de esta edición de la ‘Gloria de América’, mucho más después de igualar el marcador para las ‘Cardenales’ en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito tras tomar la responsabilidad de un cobro de tiro libre, solamente le bastó con acariciar la esférica que tuvo un leve toque de la barrera de Colo-Colo y colársele a la arquera del cuadro chileno para el 1-1 parcial.

🏆🎯 Quiero que definan este golazo en una palabra



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Pero como el dicho que hay en el ambiente del fútbol colombiano y sus hinchas: “Si no es sufrido, no es de Santa Fe”, las dirigidas por Omar Ramírez lo volvieron a hacer. Tras un cobro de tiro de esquina por banda izquierda, la redonda quedó rebotando en el área del ‘Cacique’, sin pensarlo dos veces Zamorano aprovechó para definir y poner el 1-2 al 90+3′ para la victoria de ‘Las Leonas’ nuevamente en el ‘Minuto de Dios’.

“Práctica y convicción”

Dicho resultado a la postre le iba a dar el paso anticipado a Independiente Santa Fe a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, ya que a segunda hora Corinthians goleó 7-0 a Caracas, definiendo que el cuadro de Bogotá y el de Sao Paulo son los clasificados a la siguiente ronda del certamen, eliminando a Colo-Colo y al elenco venezolano.

Al final de la contienda en Quito ante Colo-Colo fue indagada por los medios oficiales de la Libertadores y esto describió de ese golazo de tiro libre: “Las ganas de hacer gol, la convicción, pero esto también se lo debo a las veces que lo practiqué con Caro Pineda mi profesora y también mi compañera que lo practicamos mucho y que en ese momento se lo agradezco mucho porque en esos tiempos nos quedábamos mucho tiempo practicando. Entonces práctica y convicción”.

Mariana Zamorano y su historia en Santa Fe

Mariana Zamorano y Santa Fe/ Caht GPT/ Vizzor.

Mariana Zamorano ha venido sembrando una gran historia en Independiente Santa Fe. Después de haber debutado en el fútbol profesional y permanecer varios años en América de Cali, a finales del 2024 la delantera decidió fichar por ‘Las Leonas’. Con goles, asistencias y grandes actuaciones se ha sabido ganar el corazón de la afición santafereña.

Inclusive, su rendimiento en el equipo capitalino lo respalda con historia, ya que tras su doblete contra Colo-Colo la artillera se metió en el segundo lugar de las goleadoras históricas de ‘Las Leonas’ con 28 ‘dianas’, a 4 de la venezolana Oriana Altuve y superando a leyendas del club como Leicy Santos e Ysaura Viso.

Con Mariana Zamorano Independiente Santa Fe sigue su lucha por llegar lo más lejos en esta Copa Libertadores, no sin antes debe enfrentar a Corinthians en la última fecha de la fase de grupos. De llegar a salir victoriosas serán líderes del grupo A y parcialmente enfrentarían a Independiente del Valle, en caso de perder serán segundas y se verán las caras con Palmeiras.

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