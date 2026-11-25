La capitana de la selección mexicana de 1971 recordó las barreras que enfrentó su generación y celebró la evolución del fútbol femenil en el país

Guadalupe Tovar y el Mundial del 2031 | Captura

A 55 años de que la Selección Mexicana de fútbol femenil consiguiera el subcampeonato mundial de 1971, Guadalupe Tovar, capitana de aquel representativo, celebró la oportunidad que tendrá México de albergar la Copa del Mundo de 2031. En entrevista exclusiva para Juegan Ellas, la exfutbolista recordó las condiciones en las que se desarrolló su generación, habló sobre el crecimiento de la disciplina y manifestó su confianza en el equipo nacional rumbo a Brasil 2027.

Tovar, quien también portó el gafete de capitana durante el Mundial de Italia 1970, reconoció que la designación de México como sede mundialista representa parte de lo que su generación buscó conseguir para las mujeres en el fútbol-

“Valió la pena. Ahora estamos y vamos a celebrar otro campeonato mundial. Qué lástima que no lo estén tomando en cuenta como quinto Mundial, pero el público, la gente sabe lo que pasó. Tantas barreras que nos impedían llegar, pero, repito, valió la pena y ahora estamos felices de que se celebre un Mundial femenil en México”.

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Guadalupe Tovar celebra el crecimiento del fútbol femenil

La exseleccionada nacional estableció una comparación entre los recursos con los que cuentan las futbolistas en la actualidad y aquellos de los que disponían las integrantes del representativo mexicano durante la década de los setenta.

“Las chicas ahora tienen las mejores instalaciones, balones que no teníamos nosotras, dónde jugar. Nosotras jugábamos en campos de tierra, con piedras. Nos tocaron las duras, pero ahora se ve reflejado todo ese sacrificio, todo lo que pasamos y ya es una realidad. Las chicas ahora tienen todas las facilidades”.

Tovar también destacó la creación de ligas y las oportunidades que existen para las futbolistas de desarrollar una carrera dentro y fuera de México.

“Las ligas que se formaron, pues eso es parte de lo que nosotras luchamos para que esto existiera. Imagínate qué orgullo para nosotras, las pioneras. Yo fui capitana de aquellas dos selecciones, en Italia 70 y México 71. Todo valió la pena. Aquí estamos y vamos a celebrar nuestro Mundial en el Estadio Azteca. Que esto nos permita estar, porque todavía faltan cinco años y los años pasan, pero aquí estamos de pie y con ilusión”.

El recuerdo de los 110 mil aficionados en el Estadio Azteca

Uno de los episodios que marcó la trayectoria de Guadalupe Tovar fue la respuesta de la afición mexicana durante el Mundial de 1971. La capitana recordó cómo el tercer lugar conseguido un año antes en Italia despertó el interés del público por el representativo nacional.

“Después del Mundial allá en Italia, México hizo una invitación a Italia para venir a jugar en el Azteca, pero como el pueblo ya sabía que habíamos traído el tercer lugar en Italia, pues fueron 60 mil al Estadio Azteca cuando jugamos contra Italia. Después, obviamente, vino el Mundial y en el primer partido contra Argentina fueron 50 mil, contra Italia 80 mil y en la final 110 mil. Imagínate, el público estaba agradecido con nuestra entrega, con nuestro coraje, con nuestro orgullo de representar a México”.

Más allá de la respuesta en las tribunas, Tovar atribuyó parte de los resultados de aquella selección a la continuidad que tuvo el proyecto entre las dos competencias mundialistas.

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“Después del Mundial del 70 hubo un seguimiento. El mismo equipo que jugamos en el 70 jugamos en el 71. Hubo un seguimiento y eso ayuda mucho. La preparación de un año muy fuerte, entrenábamos tres veces al día y eso dio resultados. Estábamos en nuestro mejor momento y nuestra mejor época y lo logramos. Hasta ahorita, esperemos que en el 31 seamos campeonas mundiales”.

Guadalupe Tovar confía en el apoyo de la afición para el Mundial de 2031

De cara a la Copa del Mundo de 2031, la exfutbolista consideró que el interés por la selección femenil podría alcanzar los niveles que se registraron durante el Mundial varonil de 2026. “Estoy segura de que va a ser el mismo éxito que el de los hombres. A lo mejor hasta los superamos”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de superar la asistencia que se registró en la final de 1971, Tovar explicó que las modificaciones en la capacidad del Estadio Azteca impedirían alcanzar aquella cifra. Sin embargo, confía en que el público ocupará las tribunas durante la competencia.

“Mira, eso ya no es posible. Ya el récord queda porque el estadio ya está más chico, ya cabe menos gente, pero estoy segura de que se va a llenar. Las mujeres, las niñas que van a ir van a tener un ejemplo para seguir luchando ellas”.

El interés por asistir al Mundial, según explicó la exseleccionada, ya se ha manifestado entre personas que han buscado a las integrantes de aquella generación para conocer detalles sobre la venta de entradas.

“Incluso ya hemos tenido llamadas todas las pioneras de dónde se van a vender los boletos. Entonces, imagínate, cinco años para eso y ya quieren comprar su boleto”.

Tovar confía en la clasificación de México al Mundial de Brasil 2027

Antes de disputar la Copa del Mundo en casa, la Selección Mexicana buscará regresar al certamen de la FIFA mediante el proceso clasificatorio rumbo a Brasil 2027. Tovar expresó su respaldo a las integrantes del equipo nacional previo al compromiso de este sábado.

“Confío en las muchachas, confío en que tenemos una excelente selección y este sábado lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Vamos a pasar para representar a México en el 2027. Estoy totalmente segura de que las muchachas están en la mejor disposición, están bien preparadas. Hay excelentes jugadoras, estoy segura de que vamos a ganar”.

Pese a las ausencias de México en las anteriores ediciones de la Copa del Mundo, la capitana del representativo de 1971 rechazó que la clasificación deba plantearse como una obligación para las futbolistas.

“No es obligación, para nada es obligación. Es algo que va a tocar vivir a cada una de ellas. Yo confío mucho, confío mucho en las muchachas. Hay diferentes jugadoras, nada más es de que pongan alma, vida y corazón y vamos a estar en este Mundial”.

El mensaje de Guadalupe Tovar a las seleccionadas mexicanas

La exfutbolista también manifestó su deseo de que parte de la generación que busca el boleto a Brasil 2027 tenga continuidad dentro del proyecto de la selección nacional hasta la Copa del Mundo de 2031.

“Ojalá que las mismas que nos representen ahora en el 27 tengan la edad y la capacidad para representarnos en el Mundial del 31. Ellas gozan ahora de cosas que nosotras jamás soñábamos: excelentes instalaciones, psicólogos, todo lo que necesita un deportista. Yo espero que ellas lo aprovechen, lo hayan aprovechado, lo disfruten”.

Finalmente, Tovar hizo un llamado a las integrantes de la Selección Nacional para que aprovechen las condiciones en las que desarrollan sus carreras y asuman la responsabilidad de representar al país ante su afición.

“Es el momento de que ellas demuestren para sí mismas de lo que son capaces. Imagínate si cada una de ellas lo transmite. Son 11 jugadoras. Está en cada una de ellas, porque es México, es México y esa bandera, y el público apoyándonos, alentándonos. ¿Qué más? Nada más es que cada una de ellas ponga lo máximo”.