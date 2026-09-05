México deja escapar una ventaja de dos goles y empata con Benín en su debut en el Mundial Femenil sub 20

Alice Soto y Montserrat Saldívar pusieron al Tri 2-0, pero Romaine Gandonou firmó un doblete para rescatar el empate en Katowice

La selección mexicana sub 20 derrota a Benin. | Imago 7

La selección mexicana femenil sub 20 comenzó su participación en la Copa Mundial Femenil sub 20 de la FIFA Polonia 2026 con un empate 2-2 ante Benín en la Arena Katowice. El equipo dirigido por Doriva Bueno llegó a tener dos goles de ventaja, pero no logró conservarla y sumó su primer punto dentro del Grupo A.

México tomó el control del marcador al minuto 21. Un servicio desde la banda derecha encontró a Alice Soto de frente a la portería y la atacante mandó el balón a las redes para establecer el 1-0. Soto ya había probado desde fuera del área al 13′, mientras el conjunto mexicano acumuló aproximaciones y tiros de esquina durante el primer tramo del encuentro.

¡GOL DE MÉXICO! 🇲🇽



¡CAYÓ EL PRIMERO DEL TRI! 🇲🇽



Alice Soto rompe el cero y México se estrena en el Mundial Femenil Sub-20.



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La posibilidad de ampliar la diferencia apareció antes del descanso. Montserrat Saldívar estuvo cerca al minuto 33, cuando ganó el balón dentro del área chica y cruzó un disparo que salió por un costado. Tres minutos después volvió a intentarlo con una volea que terminó en la parte exterior de la red.

México sufrió una modificación antes del medio tiempo. Alice Soto recibió un golpe y tuvo que abandonar el encuentro por lesión. María González tomó su lugar y el equipo nacional llegó al descanso con la ventaja mínima. El estado de Soto no fue detallado al término del encuentro, por lo que no existe hasta ahora un diagnóstico que permita determinar si estará disponible para el siguiente compromiso.

Montserrat Saldívar coloca el 2-0, pero Benín responde

El segundo tiempo comenzó con otra anotación mexicana. Al minuto 51, Saldívar aprovechó un error de la defensa de Benín y sacó un disparo dentro del área para marcar el 2-0. La jugadora mexicana llegó al Mundial después de terminar como máxima goleadora del Campeonato Femenino sub 20 de Concacaf 2025 con ocho tantos.

Sin embargo, cuando parecía que México tenía controladas las acciones, la diferencia de dos goles duró poco. Apenas tres minutos después, Benín recibió un penal a favor y Romaine Gandonou tomó el balón. La atacante ejecutó desde los 11 pasos al 56′. Camila Vázquez alcanzó a tocar el disparo, pero la pelota terminó dentro de la portería para el 2-1.

Benín aumentó su presión conforme avanzó la segunda parte. Al minuto 76, Gandonou, quien se convirtió en una verdadera pesadilla, logró entrar hasta una zona cercana al área chica y volvió a probar a Vázquez, quien detuvo el remate. La portera mexicana evitó en ese momento el empate y mantuvo al Tri con ventaja rumbo al tramo final.

La acción que definió el partido llegó al minuto 87. México cometió un nuevo error, perdió el balón en medio campo y Gandonou condujo hasta el área. La atacante superó la marca de la defensa y venció a Vázquez para colocar el 2-2. El tanto completó su doblete y evitó el triunfo mexicano en su presentación mundialista. Benín disputa en Polonia 2026 su primera Copa Mundial Femenina sub 20 después de conseguir la clasificación en las eliminatorias africanas.

¿Cómo queda México en el Grupo A del Mundial Femenil sub 20?

Después de la primera jornada, Polonia encabeza el Grupo A con tres puntos y diferencia de +3 tras derrotar 3-0 a Argentina. México y Benín tienen una unidad, dos goles a favor y dos en contra, por lo que comparten la segunda posición del sector. Argentina cierra la clasificación sin puntos y con diferencia de -3.

El siguiente compromiso de México será contra Polonia el martes 8 de septiembre en la Arena Katowice. El Tri cerrará la fase de grupos frente a Argentina el 11 de septiembre. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria junto con los cuatro mejores terceros de los seis sectores.

El empate deja a México con la necesidad de recuperar puntos ante la selección anfitriona después de perder una ventaja de dos anotaciones en su debut. El resultado también mantiene a Benín igualado con el conjunto mexicano antes de la segunda fecha, en la que comenzará a tomar forma la lucha por los lugares disponibles para la siguiente ronda.

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