Costa Rica vs Colombia: fecha, horario y dónde ver en vivo el Mundial femenino sub 20

La Selección Colombia sub 20 femenina afronta su cuarta participación mundialista. Portugal, Costa Rica y Corea del Norte serán sus rivales.

Costa Rica vs Colombia: horario y dónde ver el debut | Claro Sports.

Este sábado 5 de septiembre comenzará el Mundial sub 20 femenino, torneo que se disputará en Polonia hasta el próximo 27 de septiembre. La Selección Colombia estará presente en la cita orbital luego de conseguir su clasificación al finalizar en el cuarto lugar del Sudamericano sub 20, disputado en Paraguay durante febrero de este año.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua afrontará su cuarta participación en la historia del Mundial sub 20 femenino, con la ilusión de volver a ser protagonista en el escenario internacional.

La ‘Tricolor’ quedó ubicada en el Grupo E, donde tendrá como rivales a Portugal, Costa Rica y Corea del Norte, vigente campeona del certamen. Será un desafío exigente para las colombianas, que buscarán avanzar a las siguientes rondas y dejar nuevamente en alto el nombre del país.

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¿A qué hora juegan y dónde ver el partido Costa Rica vs Colombia del Mundial femenino sub 20?

El debut de la Selección Colombia sub 20 femenino en el Mundial será este lunes 7 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. (hora de Colombia). No olvides que en Claro Sports podrás encontrar toda la información de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego durante su participación en la Copa del Mundo.

Convocatoria de Colombia para el Mundial femenino sub 20 Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL) Catalina Cortés – América de Cali (COL) Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL) Isabel Weiner – Columbia University (USA) Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL) Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL) Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL) Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA) Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN) María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL) María José Torres – Independiente Medellín (COL) Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL) Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP) Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL) Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN) Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL) Saray Marín – América de Cali (COL) Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA) Sofía Ortiz – América de Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)

Calendario de Colombia en el Mundial femenino sub 20: fecha y horario

Colombia vs Costa Rica

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Lunes 7 de septiembre de 2026 Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź (Łódź)

Colombia vs Portugal

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Jueves 10 de septiembre de 2026 Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź (Łódź)

Colombia vs Corea del Norte

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Domingo 13 de septiembre de 2026 Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź (Łódź)

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