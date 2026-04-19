Colombia no se hace daño con Argentina y comparten el liderato de la Liga de las Naciones

Sin goles se consumió el partido en el Estadio Ciudad de Lanús y dejo a ambas selecciones en la parte alta de la tabla de posiciones.

Colombia empató sin goles ante Argentina | Vizzor

Se disputó la fecha número siete de la Liga de las Naciones Femenina. Argentina hizo las veces de local en el Estadio Ciudad de Lanús para enfrentarse a Colombia. Ambas selecciones son las lideres de la tabla de posiciones y terminaron su enfrentamiento con empate sin goles.

El primer tiempo no tuvo emoción alguna. Ambas escuadras tuvieron mucho déficit en la claridad del último pase para entrar en la zona definitoria y las defensas se hicieron más fuertes. Las locales tuvieron un poco más de iniciativa, pero nunca hicieron sufrir realmente el partido a las colombianas.

Para el segundo tiempo, Gisela Robledo, Manuela Pavi y Ana María Guzmán, ingresaron para tratar de darle más estabilidad al cuadro colombiano. Mientras que, Argentina mandó al terreno de juego a Sofía Domínguez, Francisca Altgelt, Vanina Preninger, Justina Morcillo y Paulina Gramaglia.

Colombia y Argentina empatan sin goles

En la segunda mitad Colombia se tomó más confianza. El equipo dirigido Angelo Marsiglia tuvo mucha más posesión de balón y sometió a Argentina por momentos. Sin embargo, una buena actuación Solana Pereyra y la falta de definición de la delantera ‘cafetera’, evitaron el grito de gol.

Las locales acudieron a los contragolpes, pero nunca hubo ese último toque necesario para quedar de cara al pórtico colombiano. Así las cosas, el partido fue completamente cerrado y se consumió con un empate sin goles en el Estadio Ciudad de Lanús. Con este resultado, ambas selecciones quedan con 14 puntos en la tabla de posiciones, pero Argentina gana el liderato por su diferencia de gol de +12.

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