Leclerc considera “pícaro” al oficial de salida en el GP de Australia

Leclerc durante el GP de Australia | REUTERS/Mark Peterson

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó comentarios curiosos dentro del paddock después de que Charles Leclerc calificara como “pícaro” el accionar del oficial encargado de dar la salida en el Gran Premio de Australia. El piloto de Ferrari consideró que las luces se apagaron más rápido de lo esperado, sorprendiendo a varios competidores en la parrilla.

La carrera se disputó en el Albert Park Circuit, donde por primera vez se aplicó el nuevo procedimiento de largada implementado por la FIA. La reacción inmediata de algunos pilotos contrastó con la de otros que esperaban un pequeño retraso antes del apagado de los semáforos, lo que influyó en la salida inicial.

Leclerc partió desde la cuarta posición, pero protagonizó uno de los mejores arranques del día, logrando colocarse al frente antes de llegar a la primera curva. Su reacción le permitió adelantar a varios rivales y tomar momentáneamente el liderato de la prueba.

Durante las primeras vueltas mantuvo una intensa batalla con el británico George Russell, quien finalmente terminaría llevándose la victoria. El duelo entre ambos marcó uno de los momentos más emocionantes del inicio de la temporada, con constantes intentos de presión en pista.

Sin embargo, la estrategia terminó complicando al piloto de la Scuderia Ferrari. La aparición de dos periodos de Virtual Safety Car cambió el panorama, ya que Leclerc decidió no entrar a boxes mientras otros competidores sí aprovecharon para hacerlo.

Esa decisión permitió que los dos monoplazas del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team lo superaran posteriormente en la clasificación. La desventaja estratégica dejó al monegasco sin opciones de luchar por la victoria, aunque logró mantenerse competitivo hasta el final.

Tras la carrera, Leclerc reconoció que se trató de una jornada complicada, marcada por la gestión de energía y las diferencias de velocidad en las rectas. Aun así, el tercer lugar representó un resultado positivo para Ferrari, que inicia el campeonato con un podio mientras busca mejorar su rendimiento en las próximas fechas.

