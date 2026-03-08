Guido Pizarro califica de “película” el gol de Gignac en el Clásico Regio

Gignac marcó el gol del triunfo de Tigres ante Rayados en el último minuto. Guido Pizarro destacó la imagen del francés y pidió mayor regularidad

El argentino logió la figura del francés | Imago7

Los Tigres sacaron un valioso triunfo ante Rayados con el gol sobre la hora de André-Pierre Gignac, hecho que Guido Pizarro catalogó como de película. El delantero francés volvió a aparecer en un momento determinante para inclinar el resultado a favor de los felinos y desatar la euforia en el estadio. El gol llegó en los minutos finales de un partido intenso, en el que ambos equipos buscaron imponer condiciones desde el inicio, pero que terminó resolviéndose con una jugada que quedará en la memoria de la afición universitaria.

El técnico argentino reconoció la dimensión histórica del delantero francés, quien es el máximo anotador en los derbis regios con 15 anotaciones, en lo que incluso pudo representar uno de sus últimos clásicos regios con la camiseta felina. El atacante europeo ha sido una de las figuras más importantes en la historia reciente del club y su capacidad para aparecer en momentos decisivos ha marcado varios capítulos del enfrentamiento entre Tigres y Monterrey. “Creo que es el máximo anotador de los clásicos. Creo que de película todo. Creo que al final también que van todos a abrazarlo y levantarlo. Creo que esa imagen es muy buena y creo que ojalá que sigamos construyendo todos juntos con nuestra gente y sigamos para adelante“, comentó.

Bajo esta misma línea, el ‘Conde’ remarcó que el triunfo en los minutos finales tuvo un sabor especial, sobre todo por el momento que vive el equipo en el torneo y por la exigencia de la doble competencia que afronta el club. El estratega argentino explicó que este tipo de victorias también ayudan a fortalecer el ánimo del grupo, especialmente cuando el rendimiento del equipo todavía busca mayor regularidad en la temporada. “Cuando es al final creo que se disfruta un poco más. Creo que si hubiéramos hecho gol el primer tiempo, creo que hubiéramos manejado un poco mejor los tiempos. Pero ha sido así. Creo que en lo personal, como decía recién, muy contento.

Creo que viene siendo un torneo al que no venimos siendo regulares, pero yo confiaba plenamente en los muchachos, que le iban a dar una alegría a nuestra gente. Y muy contento por ello. Ahora seguramente a seguir mejorando. Me ocupa que encontremos esa regularidad y de acá para adelante seguir mejorando“, añadió.

De momento, Tigres se ubica en la sexta posición de la tabla con 16 unidades, mientras el equipo ya pone la mira en su siguiente compromiso, el duelo de Concacaf Champions Cup ante Cincinnati a mitad de semana. El conjunto regiomontano buscará trasladar el impulso anímico que dejó el clásico a la competencia internacional, donde también aspira a ser protagonista. La plantilla felina afrontará una semana exigente, con la intención de mantener el nivel competitivo y continuar sumando resultados positivos tanto en la Liga MX como en el torneo continental.

