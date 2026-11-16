América de Cali, del fallo del TAS a la pelea por el título: ¿qué cambió y qué sigue pendiente?

Al Escarlata no le afectó su castigo y cerró del mejor modo posible la instancia regular.

América de Cali y su ataque | Vizzor

América de Cali espera dar el salto de calidad deseado en los cuadrangulares semifinales. Después de orquestar una satisfactoria fase regular, clasificándose con buena anticipación, el Escarlata sabe que toca empezar de cero. Aunque cuenta con la ventaja deportiva, no debería ser condicionada altamente en la lucha por la final.

A pesar de lo que se ha hablado fuera de las canchas, en especial con la sanción del TAS luego de incluir a Yhormar Hurtado (jugador inelegible en el papel), no pasó afugias para la última fecha. Ganó ante el Pereira 0-2 y le favoreció un desliz del Deportivo Cali (2-2 contra Tolima), que lo reintegró de nuevo a la segunda colocación. El regreso de Yopal con tres puntos, además dejó sus rivales listos para la instancia cuadrangular.

Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali, tres rivales difíciles que se pondrán en el camino de la escuadra roja. Lo más positivo para el hincha de América fue que, en medio de las dificultades e incluso la protesta del plantel al no concentrar por retrasos en los pagos, el equipo sí respondió en la cancha. Desde lo deportivo queda seguir en la pelea, pero quedan algunos interrogantes para poner la casa en orden.

Lo que se viene para América de Cali

Desde los puntos perdidos, quizá no hay espacio para que el club estudie la posibilidad de acudir al Tribunal Federal Suizo. Así lo dejó entrever en el último comunicado de prensa al respecto, pero retomó su lugar en la ventana deportiva y también va encaminado en la tabla de reclasificación. Parece ser página pasada, pero la situación deja en el ojo del huracán todavía a Iván Vélez, quien oficia como gerente deportivo.

No cambio nada desde lo futbolístico. América es un equipo completo, de buena campaña e individualidades ‘top’ como el caso de Yeison Guzmán. Sin embargo, aún le pesa el tema de la definición contra rivales de alta exigencia.

Prueba de ello es la igualdad ante sus rivales en cuadrangulares durante la instancia regular. Ante Bucaramanga y Millonarios fuera de casa, así como Deportivo Cali en el Pascual Guerrero, suele costarle un poco más al cuadro rojo marcar y asegurarse los tres puntos. Hay una defensa que sí es sólida, pero tampoco un ataque demoledor.

Queda en el aire el interrogante de que América logre resolver frente a rivales directos. En cuadrangulares es a otro precio, pero el hecho de no pelear hasta el final por la clasificación podría derivar en alerta de fracaso. La gestión de nómina es otro tema a revisar, ya que afronta actualmente la doble competición (está en semifinales de Copa).

América sí recuperó la tranquilidad tras el fallo del TAS, pero los cuadrangulares son la prueba ideal para el salto de calidad. Un lindo reto se le viene a David González, quien busca su primer título de Liga como entrenador después de no darse el gusto en otras finales.

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