Mundial 2026: galería completa con las camisetas de todas las selecciones

La mayoría de equipos que participarán en el Mundial 2026 presentaron sus jerseys para el torneo que será celebrado el próximo verano en Norteamérica

Las camisetas para el Mundial de 2026 | Adidas

A medida que se acerca la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el mundo del fútbol se llena de emoción por la revelación de las nuevas camisetas que las selecciones nacionales usarán en el torneo. Este año, con tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), los equipos estarán listos para vestir diseños innovadores que no solo representan su historia, sino también su identidad y el espíritu competitivo que los define. Desde las selecciones más tradicionales hasta los nuevos aspirantes, cada camiseta refleja la personalidad única de su nación.

La moda en el fútbol ha evolucionado a lo largo de los años, y con el Mundial 2026 no es la excepción. Las marcas líderes en la industria del deporte han trabajado incansablemente para crear indumentarias que no solo sean estéticamente atractivas, sino también funcionales, para ayudar a los jugadores a rendir al máximo en las condiciones más exigentes. Cada uniforme ha sido diseñado con tecnologías avanzadas de ventilación, transpiración y comodidad, para asegurar que los futbolistas puedan concentrarse únicamente en el juego.

Este año, las camisetas del Mundial 2026 se destacan por su diversidad de estilos. Desde los diseños clásicos que han perdurado en el tiempo hasta las propuestas más atrevidas que buscan marcar tendencia, cada camiseta tiene una historia que contar. Los aficionados no solo esperan ver a sus selecciones brillar en el campo, sino también admirar los detalles de los uniformes que llevarán durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

En esta galería, te presentamos todas las camisetas que las selecciones nacionales usarán en la Copa del Mundo 2026. Cada uniforme tiene su propio diseño único, con elementos que rinden homenaje a la historia de cada país, sus tradiciones culturales y sus colores representativos. A medida que recorres las imágenes, descubrirás cómo las marcas han fusionado la tecnología, la moda y el simbolismo para crear prendas que estarán en el centro de atención durante el torneo.

Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026 en marcha, es el momento perfecto para sumergirse en el mundo de las camisetas y ver cómo las selecciones nacionales se preparan para afrontar el desafío mundialista. En esta galería, podrás ver de cerca los nuevos diseños, desde los más esperados hasta los más innovadores, y quizás encontrar tu favorita antes de que empiece la acción en el campo.

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Jersey visitante de México | Adidas Football

Jersey vistante de Argentina | Adidas Football

Jersey visitante de Alemania | Adidas Football

Jersey visitante de España | Adidas Football

Jersey visitante de Japón | Adidas Football

Jersey visitante de Colombia | Adidas Football

Jersey visitante de Bélgica | Adidas Football

Jersey visitante de Escocia | Adidas Football

Jersey visitante de Arabia Saudita | Adidas Football

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