Chivas se prepara para enfrentar a Monterrey con dos novedades en su alineación

El Rebaño Sagrado recupera piezas que estuvieron ausentes ante León, con lo que Gabriel Milito planea seguir en la cima del Clausura 2026

La plantilla de Chivas presenta algunas novedades importantes de cara al partido de este sábado 21 de marzo, cuando visiten a los Rayados de Monterrey en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Gigante de Acero, y para los tapatíos, mantener el liderato es fundamental. La buena noticia para el equipo de Gabriel Milito es que contará con dos jugadores clave que fueron ausentes en el partido ante León el pasado miércoles.

Richard Ledezma y Omar Govea serán las principales novedades en la alineación del Rebaño Sagrado. Richy se perdió el encuentro contra León debido a cinco amonestaciones que le valieron una sanción de un partido. Por otro lado, Govea fue reservado por molestias musculares, pero tras superarlas está listo para volver al campo. Se espera que ambos jugadores sean titulares en este importante enfrentamiento en Monterrey, una oportunidad para seguir consolidando el liderato.

El equipo tapatío sigue demostrado solidez tanto en defensa como en ataque, y su objetivo es mantener el primer lugar general de la Liga MX. Con 27 puntos, Chivas buscará extender su buena racha, luego de golear 3-0 a Santos en la jornada 11 y 5-0 a León en el partido reprogramado. Estos resultados han sido claves para que el equipo se mantenga firme en lo más alto de la clasificación.

Richard Ledezma y Omar Govea serían titulares ante Rayados | Imago7

Uno de los factores clave para este buen momento de Chivas es su solidez defensiva. Con 22 goles anotados, se mantienen como una de las mejores defensivas del torneo, junto con Cruz Azul. Además, el equipo tiene en su plantel a Armando ‘La Hormiga’ González, quien se perfila nuevamente como uno de los principales candidatos para llevarse el título de campeón de goleo. Con nueve goles en 12 jornadas, está solo un tanto detrás de Joao Pedro del Atlético de San Luis.

Chivas tiene buenos antecedentes cuando se trata de visitar el Gigante de Acero. En sus últimos enfrentamientos en Monterrey, el equipo tapatío ha logrado regresar con puntos valiosos. La confianza en el plantel es alta, y se espera que esta vez no sea la excepción, a pesar de las dificultades que siempre presenta enfrentarse al sólido Rayados.

Con la motivación de mantener el liderato y la presencia de jugadores clave como Ledezma, Govea y González, Chivas se presentará en Monterrey con un equipo lleno de confianza y en busca de su cuarta victoria consecutiva.

Se espera que el once titular del Rebaño Sagrado para este encuentro sea el siguiente: Raúl Rangel en portería; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González en la defensa; Omar Govea y Rubén González en el mediocampo; y Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González en la delantera. Con este esquema, Chivas intentará consolidarse como el equipo a vencer en el campeonato.

El partido contra Monterrey será uno de los más exigentes del torneo, pero Chivas, con su excelente presente, buscará continuar con su racha positiva y defender su posición en la parte alta de la tabla.

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