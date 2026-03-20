Sam Smith en México: fechas, sede, setlist, preventa y precio de los boletos para ‘To Be Free’

El cantante británico, Sam Smith, visitará a la Ciudad de México con la gira ‘To Be Free’ que tocará el territorio azteca este próximo lunes 17 de agosto

Sam Smith visita a México | X: @samsmith

Sam Smith, uno de los cantantes de pop más populares del momento, traerá su energía y su música a México con su nueva gira ‘To Be Free’. La noticia ha encendido las redes sociales entre sus seguidores mexicanos, quienes no han dejado de expresar su emoción ante la oportunidad de ver a su ídolo en vivo. Con un estilo único y éxitos que han marcado generaciones, el cantante británico promete ofrecer una experiencia inolvidable que combinará su talento vocal con una producción espectacular, reflejo de su estatus como una de las estrellas más importantes de la música actual.

La buena noticia para sus fanáticos es que no tendrán que esperar mucho: su llegada a México está prevista para el próximo 17 de agosto, y ofrecerá cuatro conciertos que garantizarán un recorrido por lo mejor de su repertorio musical. En Claro Sports te contamos todos los detalles que necesitas saber para vivir de cerca estos conciertos antes de que los boletos se agoten, desde horarios y sedes hasta recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia. Sin duda, será un evento que los amantes del pop no querrán perderse.

¿Cuándo serán los conciertos de Sam Smith en México y dónde?

Con un mensaje breve pero lleno de emoción, Sam Smith confirmó sus cuatro conciertos en la Ciudad de México, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de agosto en el icónico Auditorio Nacional, un recinto que se prepara para recibir a miles de fanáticos del cantante de 33 años. Cada presentación promete ser una experiencia única, donde Smith buscará conquistar el escenario y conectar con su público a través de su música y su inconfundible talento vocal.

“México, sabes cuánto me encanta presentarme en tu hermoso país. Uno de mis lugares favoritos del mundo para cantar y compartir música. ¡Será algo muy especial!”, escribió en sus cuentas oficiales de redes sociales.

17 de agosto | Auditorio Nacional, Ciudad de México

18 de agosto | Auditorio Nacional, Ciudad de México

20 de agosto | Auditorio Nacional, Ciudad de México

21 de agosto | Auditorio Nacional, Ciudad de México

Sam Smith en México: ¿Cuándo es la preventa de los boletos y cuál es su precio?

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales de Sam Smith, los fanáticos que deseen acceder a la preventa deberán realizar un preregistro a través de un link disponible en una de sus historias. Este registro estará disponible hasta las 24:00 horas del domingo 22 de marzo, tiempo de la Ciudad de México, por lo que quienes quieran asegurar su lugar deben completar el proceso antes de esta fecha límite.

La preventa oficial comenzará el lunes 23 de marzo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y la venta general se extenderá hasta el viernes 27 de marzo a la misma hora. El sitio oficial para la adquisición de boletos será Ticketmaster, por lo que se recomienda evitar compras en páginas no autorizadas para no caer en estafas.

Aunque aún no se han publicado los precios oficiales, en su gira anterior Gloria The Tour, los boletos tenían un costo aproximado de entre $936 y $3,816 pesos. Considerando la inflación, no sería sorprendente que algunos boletos para esta nueva gira superen los $4,000 pesos, por lo que varias cuentas de fanáticos sugieren guardar un presupuesto cercano a $5,000 pesos si se desea tener una oportunidad de conseguir un boleto.

¿Qué canciones cantará Sam Smith en su concierto en México 2026? Setlist

Aún no se ha dado a conocer de manera oficial el setlist que Sam Smith presentará en sus conciertos en México, pero la expectativa de los fanáticos ya está en su punto más alto. Los seguidores más fieles han elaborado una lista de los éxitos que consideran imprescindibles, aquellos temas que no podrían faltar en ninguna de sus presentaciones, asegurando que cada espectáculo sea inolvidable.

A pesar de estas predicciones, los asistentes deben estar preparados para cualquier sorpresa en el escenario. Sam Smith es conocido por su capacidad de reinventar sus shows y ofrecer momentos únicos en vivo, por lo que incluso los fans más anticipados podrían encontrarse con interpretaciones especiales o canciones inesperadas que hagan de cada concierto una experiencia irrepetible.

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