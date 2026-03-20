Keylor Navas revela las razones por las que renovó con Pumas

El arquero tico habla tras firmar su nuevo contrato con los universitarios, en un acuerdo anunciado antes del Clásico ante el América

Keylor Navas seguirá en Pumas hasta el 2027. Esa fue la noticia de este viernes 20 de marzo en Cantera, a un día del Clásico Capitalino ante el América, cuando se hizo oficial la renovación del portero tico con el equipo auriazul. Un proceso que Antonio Sancho aseguró fue muy fácil: tardaron apenas un par de llamadas en resolverlo porque el guardameta quería seguir en el club.

“Yo siempre dije que quería seguir aquí“, declaró Keylor en conferencia de prensa. “Desde que llegué al club, tanto los compañeros, como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar. Para mí eso es sumamente importante”.

El guardameta tico aseguró que su familia está feliz viviendo en la Ciudad de México, por lo que eso ayudó a tomar la decisión de seguir un año más: “Fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar. Para mí fue fácil porque mi familia está bien, con Efra estamos muy bien, con el cuerpo técnico, con los compañeros. Es un grupo de trabajo increíble, no solo futbolísticamente, sino a nivel humano”.

“Cuando uno trata de buscar la felicidad y le pide a Dios que lo ayude a uno a sentirse pleno y tranquilo, eso hace que las decisiones mucho más fáciles, hace que me levante todos los días y llegue a Cantera feliz a entrenar, a compartir con mis compañeros, venir a C.U. para disputar cada partido, ver la afición. Hoy en día disfruto muchísimo“, agregó el portero.

Ser campeón es ahora la siguiente tarea para Keylor: “Para uno, ese tiene que ser el objetivo. cuando uno está en un club grande, no puede pensar en otra cosa que solo ganar. Es cierto que los grandes proyectos no se hacen de un día para otro. Me ha tocado estar en grandes proyectos y sé lo que cuesta, sé lo que se ha trabajado. Yo creo que el club, el cuerpo técnico y los futbolistas estamos trabajando por un buen camino. Uno siempre tiene la ilusión de ser campeón y ojalá que podamos dar ese regalo a la afición que nos apoya, que se lo merece”.

Keylor también habló de su relación con Efraín Juárez, a quien consideró una pieza clave para haber tomado la decisión de renovar. “Efraín ha sido pieza muy importante de que me sienta cómodo aquí. Yo estoy comprometido con la directiva, con el club, con la afición y, sobre todo, con mi cuerpo técnico y compañeros. Desde el primer día me han tratado como si hubiera sido de Cantera, me han hecho sentir como uno más”.

El tico aseguró que lo que transmite el entrenador les ha permitido tener buenos resultados en el Clausura 2026, en el que van en el quinto lugar previo al juego ante el América.

“Efra es un entrenador con mucho carácter, pero a la vez es un entrenador muy cercano, que sabe llevar muy bien a sus futbolistas, los entiende. Realmente tiene un nivel de exigencia que a mí me encanta porque yo digo que él hace que los jugadores puedan dar su 100% o más. Esa exigencia, dentro de la cancha, es la que uno como futbolista necesita para poder salir de su zona de confort y poder dar lo mejor. Se está viendo reflejado en el equipo. Para mí es un gran entrenador, con un potencial increíble, y sobre todo rescato que tácticamente estudia muy bien al rival, lo transmite en la cancha. Siempre en la charla, lo que nos dice que va a pasar en el partido: cómo podemos hacer daño, cómo nos pueden hacer daño, cómo podemos corregir, es lo que pasa. Tiene un cuerpo técnico muy capacitado y después, fuera de la cancha, es muy cercano y es totalmente diferente a lo que los que no lo conocen pueden apreciar de él.

Por último, Keylor también aprovechó para dejar un mensaje a la afición universitaria: “Darles las gracias porque todos esos gritos que ellos pegan fuera, todas esas emociones nosotros las podemos escuchar y las podemos sentir dentro de la cancha. El mensaje es que aquí todos están comprometidos, como sabemos que lo están ellos con nosotros para lo que resta del torneo. Cuando directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición estamos juntos, hemos crecido como institución, como equipo y como afición. Es el camino. Pienso que no hay secretos, hay que trabajar con humildad. Saber todo lo que nos falta por hacer, pero sí con la felicidad que vamos por buen camino”.

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