Cruz Azul Femenil despide a Israel Del Real tras la goleada ante América

El club agradeció su labor y comunicó que Guadalupe Worbis asumirá el mando de forma interina

Cruz Azul Femenil anuncia la salida de Israel del Real | Imago 7

Cruz Azul Femenil confirmó este martes 11 de agosto de 2026 la salida de Israel Del Real como director técnico del primer equipo. La decisión fue anunciada por el club a través de sus redes sociales, después de una evaluación interna sobre el proceso del entrenador.

La medida llega después de la derrota 10-0 ante América en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Tras ese resultado, la directiva determinó poner fin al ciclo de Del Real al frente de La Máquina.

“Después de una evaluación profunda, la directiva ha decidido no continuar con el proceso de Israel Del Real, quien hoy ha dejado su cargo como director técnico del primer equipo femenil”, informó el club.

Cruz Azul también agradeció el trabajo realizado durante los meses que permaneció al frente del plantel. “Agradecemos su trabajo y esfuerzo durante estos meses y le deseamos el mayor de los éxitos en todos sus futuros proyectos”, agregó la institución.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/gZ2l4BElv2 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 11, 2026

La salida de Del Real marca un cambio en el proyecto deportivo apenas en el inicio del Apertura 2026. El club buscará reorganizar al equipo y recuperar la línea de resultados que había conseguido en torneos anteriores.

Guadalupe Worbis asumirá el cargo de manera interina

En el mismo comunicado, Cruz Azul informó que Guadalupe Worbis tomará la dirección técnica del equipo mientras la institución define los siguientes pasos del proyecto. “Guadalupe Worbis se quedará al frente de la escuadra de manera interina”, señaló el club.

La directiva añadió que mantendrá una revisión del funcionamiento del equipo y realizará ajustes en caso de considerarlos necesarios. El objetivo será retomar el camino que permitió a Cruz Azul establecer un récord de puntos, clasificar a dos liguillas consecutivas y alcanzar una semifinal.

“Es importante cada aspecto del proyecto, por lo que seguiremos en constante evaluación y realizaremos los cambios que sean necesarios para retomar el camino ascendente que nos llevó a registrar un récord histórico de puntos, así como dos liguillas consecutivas y disputar una semifinal”, explicó la institución.

Con este movimiento, Cruz Azul Femenil inicia una nueva etapa bajo la conducción interina de Worbis, mientras la directiva trabaja en la definición del siguiente entrenador y en los ajustes para el resto del Apertura 2026.

Te puede interesar: