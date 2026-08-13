¿Se va de las canchas? Christina Burkenroad analiza retirarse del fútbol

La jugadora contempla poner fin a su carrera pese a mantener alrededor de año y medio de contrato con Monterrey

Rayadas podría perder a Burkenroad: la goleadora analiza retirarse. | Imago 7

El futuro de Christina Burkenroad podría estar lejos de las canchas antes de lo previsto. La delantera de Rayadas analiza poner fin a su carrera como futbolista profesional, pese a que todavía tiene contrato vigente con Monterrey. Hasta ahora, ni la jugadora ni el club han anunciado de manera oficial su retiro.

Sin embargo, la futbolista de 33 años habría tomado la decisión de retirarse por motivos personales y el anuncio podría darse en los próximos días. A Burkenroad todavía le restaría aproximadamente un año y medio de vínculo con Rayadas, por lo que el eventual retiro también implicaría terminar antes de tiempo su relación contractual con el conjunto regiomontano.

Esta posibilidad ha tomado fuerza después de los primeros partidos del Apertura 2026. Burkenroad comenzó el torneo como parte del plantel y fue titular en la victoria 2-1 de Monterrey sobre Tijuana en la Jornada 1, disputada el 1 de agosto en el Estadio Caliente. El club incluyó a la atacante en el once inicial que mandó Amandine Miquel para aquel encuentro.

Una semana después, la situación cambió. Para el partido contra Atlante en la Jornada 2, Burkenroad no apareció como titular ni entre las suplentes. La lista oficial de Rayadas para ese compromiso confirmó su ausencia y Monterrey terminó con triunfo de 3-1 en el Gigante de Acero. Los reportes sobre su posible retiro aparecieron días después.

El punto que coloca el caso fuera de una salida habitual de mercado es que Burkenroad no terminaría solamente su etapa con Monterrey, su intención sería la de dejar el fútbol profesional, aunque su relación contractual con Rayadas todavía no haya concluido.

Como se mencionó, la decisión respondería a temas personales, y tanto Monterrey como la jugadora podrían ofrecer información en los próximos días. Por ahora, el retiro de Christina debe manejarse como una posibilidad hasta hacerse oficial.

Rayadas tendría contemplado un reconocimiento para la futbolista durante el partido contra Toluca de la jornada 6, previsto para el 5 de septiembre, aunque este homenaje tampoco se ha hecho oficial.

De confirmarse su retiro, cerraría un ciclo que comenzó en el Guardianes 2020. Desde su llegada a Monterrey, Burkenroad se convirtió en una de las principales referencias del ataque del equipo con 247 partidos y 118 goles con la camiseta de Rayadas.

Burkenroad lleva tres campeonatos de Liga MX Femenil con Monterrey. El primero fue el Apertura 2021, cuando Rayadas derrotó a Tigres en la Final y consiguió el segundo título de su historia.

Los otros dos llegaron en 2024. Monterrey conquistó el Clausura 2024 tras superar al América en una Final que se resolvió en tanda de penales, y meses después obtuvo el Apertura 2024 frente a Tigres para completar el bicampeonato.

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