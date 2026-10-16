Diego Lainez no renuncia al Tri: ¿Qué posibilidades tiene de ir al Mundial 2030 con México?

Diego Lainez mantiene al Tri como objetivo tras quedar fuera de 2026, pero el camino a 2030 ya presenta una fuerte competencia por derecha

El atacante felino aún piensa en la Selección | Imago 7

Diego Lainez todavía no renuncia a jugar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Después de quedar fuera de los planes definitivos rumbo a 2026, el extremo de Tigres dejó claro que buscará mantenerse en la órbita del Tri durante el proceso de Rafael Márquez, con la mirada puesta ahora en el Mundial de 2030.

“En la lista final de la Selección yo estaba en un muy buen momento, pero es cuestión de gustos y así es el fútbol. Son decisiones. Estamos acostumbrados desde chicos a esto: convocatorias, estar fuera, a veces ser titular, a veces no te convocan, a veces estar en la banca”, explicó. Y añadió: “La Selección va a ser un objetivo para mí y siempre estaré para ella, independientemente de que me hayan tocado momentos duros. No solo en el Mundial pasado, también en Qatar”.

Lainez y una historia mundialista que comenzó desde Rusia 2018

La carrera de Lainez ha coincidido ya con tres procesos mundialistas. Debutó con América en marzo de 2017, antes de cumplir 17 años, pero todavía estaba lejos de competir por un sitio en Rusia 2018. Ese verano participó con las categorías inferiores de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde el equipo quedó eliminado en fase de grupos. Meses después cambió su panorama: se consolidó con las Águilas, fue campeón del Apertura 2018 y marcó dos goles contra Pumas en las semifinales antes de disputar los dos partidos de la final. Su crecimiento le abrió la puerta del Betis.

Su aventura europea, sin embargo, nunca terminó de darle la continuidad esperada. Con el Betis acumuló 72 partidos, cuatro goles y seis asistencias antes de salir cedido al Braga en 2022, donde produjo dos goles y dos asistencias en 13 apariciones rumbo a la Copa del Mundo. Para entonces ya era seleccionado absoluto: había debutado en septiembre de 2018 ante Uruguay, anotado su primer gol contra Argelia y marcado frente a Estados Unidos en la final de la Nations League de 2021. También formó parte de la selección que consiguió el bronce olímpico en Tokio.

Qatar 2022 parecía ser su primera oportunidad concreta de disputar un Mundial. Durante aquel ciclo participó en tres encuentros de eliminatoria, dos de Nations League y en el amistoso contra Colombia previo al torneo, pero Gerardo Martino terminó dejándolo fuera de la lista de 26. La falta de minutos a nivel de clubes pesó en la decisión y Roberto Alvarado terminó imponiéndose como una alternativa con mayor versatilidad posicional. Lainez regresó después a México y encontró regularidad con Tigres, con el que ha levantado títulos de Liga MX, Concachampions y Campeones Cup.

El regreso al Tri tampoco alcanzó para llegar a 2026

Lainez volvió a acercarse a otro Mundial durante la temporada previa a 2026. Con Tigres disputó 52 partidos, acumuló 3,807 minutos y registró 15 contribuciones de gol, además de jugar una final de Liga MX y otra de Concachampions. Tras casi dos años de ausencia regresó a la Selección en septiembre de 2025 para los amistosos ante Corea del Sur y Colombia, volvió a ser convocado en noviembre frente a Uruguay y apareció nuevamente en enero ante Bolivia. Después quedó fuera de los amistosos de marzo y ya no regresó al equipo de Javier Aguirre antes del torneo.

Aguirre descartó entonces que la ausencia respondiera a una cuestión disciplinaria y explicó que las decisiones se debían a la competencia interna y a la necesidad de observar otros perfiles. “Si alguno no está aquí en este momento, es porque queremos ver a otros o necesitamos a otro para este momento”, señaló el técnico. Lainez volvió así a quedarse fuera de una lista mundialista después de haber estado cerca durante el proceso.

¿Qué posibilidades tiene Diego Lainez de llegar al Mundial 2030?

La edad todavía le permite intentarlo. Lainez llegará al siguiente torneo con 29 años y cumplirá los 30 durante el certamen, pero su primer obstáculo será recuperar peso en el fútbol de clubes: en sus primeros 10 partidos del Apertura 2026 no registra goles ni asistencias.

Además, Rafael Márquez comenzó su proceso sin recurrir a él. Roberto Alvarado sigue siendo el dueño de la banda derecha: ha participado en 17 de los últimos 19 partidos de México, fue titular durante todo el Mundial, registró tres asistencias y apenas pasó 20 minutos en la banca. En el arranque de la nueva etapa también inició ante Colombia, Estados Unidos y Chile, además de disputar 12 minutos frente a Perú.

La competencia, además, apunta hacia una generación más joven. Isaías Violante, de 22 años, ya recibió oportunidades con Márquez como el cambio directo del Piojo, teniendo minutos en los cuatro enfrentamientos; Hugo Camberos, de 19, ya tiene peso en Chivas, se ha consolidado en categorías inferiores del Tri y también formó parte de la primera convocatoria del nuevo seleccionador.

Detrás aparecen otros nombres que apuntan a dar un salto importante por la banda derecha en los próximos tres años: Alexei Domínguez, de 21 años y con 77 partidos con el primer equipo de Pachuca; Ramiro Árciga, con cinco goles y 11 asistencias en 59 encuentros con Tijuana; y Amaury Morales, de 20 años, una de las principales promesas surgidas de Cruz Azul pese a perderse la actual temporada por una lesión de ligamento cruzado.

Para Lainez, el camino hacia 2030 sigue abierto, pero ya no depende únicamente de recuperar su mejor versión: tendrá que desplazar a un titular consolidado y competir contra los futbolistas que Rafael Márquez empieza a identificar como parte del futuro del Tri.