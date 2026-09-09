Isa Haas: “La presión es un privilegio” en América Femenil

Isa Haas explicó que América Femenil asume la exigencia como parte de su identidad y mantiene el objetivo de pelear por el bicampeonato

Isa Haas habla sobre la presión en el América | Imago 7

América Femenil atraviesa un arranque de temporada en el que los resultados han colocado al equipo nuevamente bajo la exigencia de competir por el campeonato. Para Isa Haas, esa situación forma parte de representar al club y dentro del vestidor existe una frase que resume la manera en la que enfrentan ese escenario: “La presión es un privilegio”.

En entrevista con Claro Sports, la defensora brasileña explicó que el grupo entiende lo que implica jugar para América y que, después de lo conseguido durante el semestre anterior, la expectativa alrededor del plantel aumentó.

“Sabemos que ahora tenemos más presión que antes. Siempre que representas al Club América hay presión, hay que ganar, tenemos que ser las mejores. Tenemos una frase en nuestro vestuario que se llama ‘la presión es un privilegio’”, señaló Haas.

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La futbolista agregó que ese mensaje funciona como parte de la mentalidad con la que el equipo afronta el torneo. América mantiene como objetivo volver a disputar el título y Haas dejó claro que el plantel no pretende conformarse con lo realizado anteriormente. “Creo que esto es lo que pasa acá, es un privilegio. Seguimos así, queremos más, más, más y vamos por el bicampeonato”, añadió.

Isa Haas reconoce que América todavía puede mejorar

Aunque los resultados acompañan al conjunto azulcrema, Haas considera que todavía existen aspectos por corregir. Desde su posición en defensa, señaló que uno de los objetivos pasa por reducir las ocasiones que terminan en gol del rival.

“Siempre tenemos que mejorar muchas cosas. No estamos en nuestro 100%, nosotros sabemos, pero siempre podemos mejorar. Principalmente en mi posición, que es defensa, no queremos sufrir más goles”, explicó.

La brasileña también habló sobre su proceso personal desde que llegó al fútbol mexicano. Una fractura complicó sus primeros meses, pero actualmente considera que tiene mayor conocimiento del equipo y de la forma de competir en la Liga MX Femenil.

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“Ahora estoy muy bien adaptada. Mi comienzo fue muy difícil por la fractura. Me tardó adaptarme y entender las cosas, pero creo que esta temporada está siendo mejor. He tenido más confianza para jugar y para entender todo lo que está pasando acá”, comentó.

América mantiene su modelo antes de enfrentar a Tigres

El siguiente compromiso de América será ante Tigres, rival al que ya enfrentó recientemente en el Campeón de Campeonas. Haas explicó que el cuerpo técnico no pretende modificar la identidad del equipo dependiendo del adversario. “Tenemos nuestra manera de jugar y no cambia contra quién vamos a jugar. Tenemos nuestro modelo, nuestra forma de jugar y jugamos de esta manera”, señaló.

La defensora también descartó colocar a América como favorito antes del partido. Para Haas, el resultado deberá resolverse dentro de la cancha pese al momento que atraviesa el equipo. “No sé si favoritas. Creo que en el fútbol es muy difícil tener un favorito porque tenemos que jugar. El último puede ganar al primero siempre. Tenemos que jugar en la cancha”, afirmó.

Haas cerró con una invitación para que la afición acompañe al equipo en el Estadio Azteca y reiteró el papel que tiene el apoyo desde las tribunas. América buscará mantener su paso en el torneo mientras el vestidor sostiene una idea que, según la brasileña, define el momento del club: asumir la presión como parte del objetivo de volver a competir por el campeonato.

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