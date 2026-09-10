Deyna Castellanos llega a México: “Cuando un club como Tigres te llama es difícil decir que no”

La venezolana tendrá su primera experiencia en la Liga MX Femenil tras su paso por Europa y la NWSL

Deyna Castellanos ya piensa en grande. Print PressPort

Tigres Femenil sumó una nueva pieza para el Apertura 2026 con la llegada de Deyna Castellanos. La delantera venezolana tendrá su primera experiencia en la Liga MX Femenil después de su paso por el fútbol de Estados Unidos y Europa, y aseguró que tenía ilusión por incorporarse a uno de los clubes con mayor protagonismo del balompié mexicano.

La atacante de 27 años firmará un contrato por dos años con las Amazonas y se convertirá en la tercera incorporación del conjunto regiomontano para este semestre, después de las llegadas de Grace Asantewaa y Talia Coury.

“Tenía mucha ilusión de venir a México, de jugar en una nueva liga. Cuando un club como Tigres te llama es muy difícil decirle que no”, expresó Castellanos tras concretarse su llegada al equipo felino.

La venezolana reconoció que ha seguido el crecimiento de la Liga MX Femenil durante los últimos años y consideró que ese desarrollo fue uno de los factores que influyeron en su decisión de llegar al país. “La he seguido por mucho tiempo. Todo lo que ha crecido la Liga MX en los últimos años es impresionante, por eso también era uno de los motivos por lo que quería venir para acá y estoy muy ilusionada”, señaló.

Deyna Castellanos llega para aportar en Tigres Femenil

La llegada de Castellanos representa un nuevo reto en su carrera, después de pasar por clubes como Atlético de Madrid, Manchester City, Bay FC y Portland Thorns. La futbolista venezolana llega como agente libre después de rescindir su contrato con Portland, equipo en el que militó durante la última temporada de la National Women’s Soccer League.

A nivel de clubes, Castellanos conquistó una Supercopa de España con el Atlético de Madrid y posteriormente continuó su trayectoria en el Manchester City, antes de trasladarse al fútbol de Estados Unidos.

Sobre el papel que tendrá dentro de Tigres, la delantera aseguró que su objetivo será aportar al equipo y responder a la confianza depositada en ella por la institución. “Vengo a aportar, vengo a dar mi mejor esfuerzo. Para mí es un orgullo representar estos colores”, comentó.

Castellanos también habló sobre la responsabilidad de integrarse a una plantilla que tuvo como una de sus referentes recientes a Jennifer Hermoso. “Evidentemente Jenni era una jugadora clave para el equipo, pero yo vengo a hacer mi trabajo”, afirmó.

Una carrera con experiencia internacional

Deyna Castellanos llega a Tigres después de construir una trayectoria internacional que comenzó desde categorías juveniles con la selección de Venezuela. En 2016 fue campeona del Sudamericano sub 17 y destacó con un gol desde media cancha que posteriormente fue considerado entre los candidatos al Premio Puskás.

Después dio el salto al fútbol europeo con el Atlético de Madrid, donde permaneció entre 2020 y 2022, antes de incorporarse al Manchester City, club en el que jugó hasta 2024. Más adelante continuó su carrera en la NWSL con Bay FC y Portland Thorns, antes de aceptar el reto de competir por primera vez en la Liga MX Femenil.

Con la selección venezolana, Castellanos se ha mantenido como una de las futbolistas con mayor recorrido internacional de su generación y ahora buscará trasladar esa experiencia al conjunto regiomontano.

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