Así se jugarán los partidos de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026

Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional, lucharán por el título de la Liga Femenina 2026.

Trofeo Liga Femenina | Vizzor

La Liga Femenina 2026 se sigue acercando a su final. Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Cali, fueron los equipos que se clasificaron a las semifinales de esta edición del campeonato femenino. Vale la pena recodar que, en este nuevo formato, los dos mejores equipos de cada cuadrangular avanzan a las semifinales que se desarrollarán en partidos de ida y vuelta.

En una vibrante última jornada de los cuadrangulares, Millonarios y Atlético Nacional consiguieron el tiquete a semifinales en el grupo A. Así mismo, al otro lado de la vereda, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe fueron quienes avanzaron en la zona del grupo B. De hecho, este último grupo se terminó definiendo en los últimos minutos.

Independiente Santa Fe se llevó todos los reflectores debido a su situación y contexto del partido ante Orsomarso. Pues, el equipo del Valle del Cauca reveló que tenía conocimiento de presunto ofrecimientos económicos a miembros de su equipo femenino para influir en el resultado del juego ante las ‘leonas’.

El conjunto capitalino llegaba a territorio vallecaucano con la posibilidad de que si ganaba avanzaría a las semifinales del certamen. Mientras que, América de Cali estaría enfrentando a Deportivo Cali en el clásico caleño y de ganar debía esperar que Santa Fe no sumará de a tres unidades.

Luego de un poco más de 90 minutos, las dirigidas por Omar Ramírez ganaron por dos goles a uno ante Orsomarso con un polémico penal en una de las últimas jugadas y dejaron sin chances al América de Cali. Así entonces, ambos equipos de Bogotá, Atlético Nacional y Deportivo Cali, seguirán en la lucha por el título del balompié femenino.

Programación de los partidos de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026

Millonarios y Deportivo Cali fueron los equipos que clasificaron en la primera posición de su respectivo equipo. Por ende, ambas escuadras culminarán sus llaves en condición de local. Las ‘embajadoras’ se verán las caras con las ‘leonas’ y las ‘azucareras’ harán lo propio ante las ‘verdolagas’.

16.09.2026 | Atlético Nacional vs Deportivo Cali | Estadio Atanasio Girardot | 6:00 p.m.

17.09.2026 | Santa Fe vs Millonarios | Estadio Nemesio Camacho El Campín | 7:00 p.m.

Te puede interesar: