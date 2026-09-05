América Femenil remonta ante Pumas y se queda con el Clásico Capitalino en CU

Ribeiro adelantó a Pumas, pero Geyse Ferreira marcó en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador y sellar el triunfo del América

América vence a Pumas en el Clásico Capitalino Femenil | Imago 7

El América se impuso 2-1 ante Pumas en el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil, que se llevó a cabo esta noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, escenario que atestiguó un duelo entre unas Pumas que plantaron cara ante las Águilas, que, pese a la etiqueta de favoritas, no marcaron una diferencia importante.

Las del Pedregal salieron con una propuesta agresiva, con la intención de faltarle al respeto a las campeonas, y esa idea las llevó a ponerse adelante en el marcador en una jugada donde Priscila Chinchilla realizó una acción individual que terminó con un disparo que fue a dar al poste. Sin embargo, en el rebote, Ribeiro estaba lista para empujar el esférico. La UNAM se adelantaba en el marcador.

De a poco, las Águilas reaccionaron y empezaron a jugar más tiempo en campo auriazul, hasta que, a minutos del descanso, una combinación entre Camberos, Luebbert y Ferreira terminó con el gol de la brasileña, que significó el empate para las de Coapa.

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Para el segundo tiempo, Pumas le cedió toda la iniciativa a América y se plantó firme en su defensa para cortar los circuitos americanistas. Incluso, esta postura se reafirmó cuando Montero se fue expulsada por doble amonestación y dejó a su escuadra con una futbolista menos.

Ángel Villacampa hizo las modificaciones necesarias para refrescar su ataque y buscar ganar el juego. Roberto Medina nutrió su cuadro bajo y las cartas de los dos entrenadores estaban jugadas para el cierre.

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Cerca del tiempo cumplido volvió a aparecer la goleadora de América. Geyse Ferreira recibió un pase completamente sola dentro del área felina y sacó un disparo cruzado y potente, imposible para Toledo. Las Águilas remontaban en CU. Al final, el agregado no fue suficiente para una reacción de Pumas y, con ello, el Clásico Capitalino se pintó de azulcrema. 1-2 para las de Coapa.

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