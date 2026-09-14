América Femenil se da un paseo en el Estadio Azteca y golea a Tigres

Las Águilas mostraron contundencia ofensiva frente a las Amazonas ante más de 20 mil aficionados en el Coloso de Santa Úrsula

Las Águilas del América siguen siendo el rival a vencer | Alejandra Suárez

América Femenil confirmó su gran momento en la Liga Femenil con una victoria contundente ante Tigres. Las Águilas derrotaron 5-2 a las Amazonas en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026, en un partido que reunió a dos de los equipos protagonistas del campeonato.

El encuentro generó gran expectativa entre los aficionados, ya que se enfrentaban los líderes de cada grupo. Tigres llegaba como líder del Grupo A con 18 puntos, misma cantidad con la que contaban Las Águilas, por lo que el duelo representaba una prueba importante para ambas escuadras.

La respuesta de la afición estuvo a la altura del compromiso, ya que 20 mil 295 personas acudieron al Estadio Azteca para presenciar un enfrentamiento entre dos de las plantillas más importantes del fútbol mexicano femenil.

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América no tardó en imponer condiciones y apenas al minuto 5 abrió el marcador. Jana Gutiérrez apareció con un disparo desde fuera del área para vencer a la arquera de Tigres y poner el 1-0, en un arranque que marcó el rumbo del encuentro.

Las Águilas continuaron con el dominio y ampliaron la ventaja al minuto 34. Xcaret Pineda tomó la responsabilidad y sacó un remate desde fuera del área para colocar el 2-0. La presión ofensiva del conjunto azulcrema no terminó ahí y antes del descanso llegó el tercer golpe.

Al minuto 37, Scarlett Camberos apareció dentro del área para marcar el 3-0, dejando a Tigres con una desventaja complicada antes del medio tiempo. Las Amazonas intentaron responder con algunas aproximaciones, pero América mantuvo el control del partido.

Para la segunda mitad, Tigres reaccionó y encontró dos goles consecutivos gracias a Chrestinah Thembi Kgatlana. La atacante de las Amazonas marcó al 48′ y 51′ para acercar a su equipo en el marcador y darle emoción al encuentro.

Sin embargo, América no permitió que la remontada tomara forma. Al minuto 55, Geyse Ferreira apareció dentro del área para marcar el cuarto tanto de las Águilas, mientras que Nancy Antonio cerró la goleada al 69′ con el 5-2 definitivo.

Scarlett Camberos anota y se mantiene como candidata al Balón de Oro

Scarlett Camberos volvió a ser protagonista con América Femenil al marcar uno de los goles más importantes del encuentro ante Tigres. La atacante azulcrema continúa mostrando argumentos para mantenerse en la conversación por el Balón de Oro, gracias a sus actuaciones con el conjunto capitalino.

Su anotación llegó en un momento clave del partido, cuando Las Águilas dominaban las acciones y buscaban aumentar la ventaja antes del descanso. Camberos aprovechó una oportunidad dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes.

Deyna Castellanos tiene un amargo debut con Tigres

Tigres buscó cambiar el rumbo del partido con modificaciones durante el segundo tiempo, entre ellas el ingreso de Deyna Castellanos al minuto 62, quien disputó sus primeros minutos con la camiseta de las Amazonas.

La futbolista venezolana entró junto a otros cambios ofensivos para intentar darle mayor profundidad al ataque visitante, pero su debut terminó marcado por una derrota ante un América que mostró contundencia en el Estadio Azteca.

Con este resultado, América Femenil reafirma su candidatura como uno de los equipos a vencer en el Apertura 2026, mientras Tigres deberá recuperar terreno después de caer ante uno de sus principales rivales en la Liga Femenil.

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