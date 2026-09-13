Rebeca Bernal debuta con Manchester United en la derrota ante el Chelsea

La capitana de la Selección Mexicana Femenil disputó sus primeros minutos en la Women’s Super League durante la jornada 2

Debut histórico para Rebeca Bernal en Inglaterra. | Imago 7

Rebeca Bernal escribió un nuevo capítulo en su carrera este domingo 13 de septiembre. La futbolista mexicana debutó de manera oficial con el Manchester United en la Women’s Super League, aunque su estreno llegó en la derrota por 5-0 frente al Chelsea, correspondiente a la jornada 2 de la temporada 2026-27.

La capitana de la Selección Mexicana comenzó el encuentro en la banca y recibió la oportunidad durante el segundo tiempo. Bernal entró al minuto 62 en sustitución de Ella Toone, cuando Chelsea ya tenía una ventaja de tres goles sobre el conjunto dirigido por Eva Olid. La mexicana utilizó el dorsal 16 en sus primeros minutos dentro del fútbol de Inglaterra.

El resultado ya estaba encaminado antes del ingreso de Bernal. Chelsea cerró el encuentro con cinco anotaciones por conducto de Sjoeke Nüsken, Keira Walsh, Lauren James, Ellie Carpenter y Lucy Bronze. Manchester United no encontró respuesta y sufrió su segunda derrota de la temporada después de caer 2-1 ante London City Lionesses en la primera fecha.

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Bernal permaneció en el terreno de juego durante el tramo final y recibió una tarjeta amarilla al minuto 83. El marcador no cambió a favor del United y el encuentro terminó 5-0 en el Progress With Unity Stadium. Su participación marcó, sin embargo, su primer partido oficial con el club inglés y su presentación dentro de la Women’s Super League.

El debut también representa un hecho para el fútbol mexicano. Bernal se convirtió en la primera futbolista mexicana en participar en la Women’s Super League, después de concretar su llegada al Manchester United durante el mercado de fichajes de septiembre. Antes de este encuentro estuvo disponible para el partido inaugural contra London City Lionesses, pero permaneció en la banca.

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Rebeca Bernal hace su debut en Inglaterra, un hecho histórico para el futbol mexicano🇲🇽.



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Manchester United anunció su contratación el 2 de septiembre de 2026. La jugadora llegó después de su etapa con Washington Spirit en la National Women’s Soccer League de Estados Unidos. El club inglés le entregó el número 16 y la incorporó a su plantilla para su primera experiencia en el fútbol europeo.

La trayectoria de Bernal comenzó en Rayadas de Monterrey, institución con la que disputó más de 200 partidos entre 2017 y 2025, de acuerdo con el perfil oficial del Manchester United. Después pasó al Washington Spirit, donde formó parte del equipo que conquistó la Challenge Cup antes de concretar su traslado a Inglaterra.

Su llegada al United también abre un nuevo capítulo para una de las futbolistas que estuvo desde los primeros torneos de la Liga MX Femenil. Bernal fue parte de Rayadas desde 2017 y durante su paso por Monterrey consiguió cuatro títulos de liga antes de salir rumbo a Estados Unidos. Ahora, a los 29 años, comenzó su etapa en la liga inglesa.

Para Manchester United, el inicio del campeonato deja dos derrotas en las primeras dos jornadas. Tras el 2-1 frente a London City Lionesses y el 5-0 ante Chelsea, el equipo tendrá su siguiente compromiso de liga frente al Arsenal, encuentro en el que Bernal buscará sumar más minutos con su nuevo club.

El marcador dejó sin puntos al United, pero para Bernal el encuentro significó el inicio de su etapa en Inglaterra. La mexicana ya disputó sus primeros minutos en la Women’s Super League, después de pasar por la Liga MX Femenil y la NWSL, y ahora buscará un lugar dentro del once del Manchester United durante la temporada 2026-27.

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