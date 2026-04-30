Adrián Chávez sentencia la serie entre América y Pumas: “El que gane de aquí, será campeón”

El histórico guardameta del conjunto azulcrema analiza el duelo de cuartos de final entre América y Pumas

Adrián Chávez considera más completo a Rodolfo Cota que Keylor Navas | Imago7

La Liguilla del Clausura 2026 nos regala una edición más del Clásico Capitalino en los cuartos de final, un duelo que para muchos es una final adelantada. Para Adrián Chávez, leyenda de la portería azulcrema, la serie entre América y Pumas no solo es el partido más atractivo de la fase, sino que de ella saldrá el próximo monarca del fútbol mexicano.

En entrevista exclusiva para Claro Sports, el histórico guardameta de las Águilas analizó el momento contrastante que viven ambas instituciones antes de verse las caras en la ida este domingo en el Estadio Azteca.

Un duelo de inercias opuestas

A diferencia de otros torneos donde el América llegaba como una aplanadora, Chávez destaca que los universitarios han cerrado de mejor forma la fase regular.

“Lo que ha hecho Pumas este año ha sido un gran torneo, de menos a más. Poco a poco se fueron solidificando. El América ha ido al revés, ha habido muchos traspiés y los refuerzos no se han adaptado al cien por ciento”, señaló Chávez, subrayando que la paridad será la clave del encuentro.

La polémica: ¿Es Rodolfo Cota mejor que Keylor Navas?

Uno de los puntos más interesantes de esta eliminatoria es el choque de experiencia en los arcos. Por un lado, la jerarquía internacional de Keylor Navas con Pumas, y por otro, la solidez de Rodolfo Cota con Las Águilas. Pese al currículum del costarricense, Chávez sorprendió con su análisis técnico:

“En lo personal, veo más completo a Cota. Siempre vi a Keylor Navas como un gran atajador, con mucha reacción en corto, pero Cota físicamente está mejor dotado. Sale mejor por arriba; para mí es un portero más integral”.

Pronóstico reservado: “De aquí sale el campeón”

Finalmente, el dos veces campeón con el conjunto de Coapa no titubeó al asegurar que el vencedor de esta llave levantará el trofeo al final del torneo. La mística de ambas instituciones en fases finales es, según él, el factor determinante.

“Te puedo asegurar que de estos dos equipos saldrá el campeón. El que gane esta contienda será el dueño del título. Pumas tiene pasta de campeón y del América ya sabemos que en estas instancias es letal”, concluyó el ex arquero.

El primer capítulo de esta “historia digna de novela” se escribirá en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, donde se espera una gran entrada para presenciar el que, en palabras de una leyenda, es el duelo definitivo por la gloria del Clausura 2026.

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