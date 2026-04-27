Kevin Viveros, sinónimo de gol en el Brasileirao

El delantero, de magnífico nivel, ya supera a grandes figuras en la tabla de máximos goleadores en la Liga de Brasil.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao | AGIF via AFP

El fútbol brasileño tiene sabor a café. La amplia participación de jugadores colombianos en la principal liga del continente, sin duda, llevó a que tomara mucha fuerza en el país. No es algo extraño; de hecho, una buena cuota de la Selección Colombia ha venido compitiendo en el torneo.

Quizás el más destacado en los últimos partidos ha sido Kevin Viveros. El delantero estuvo en boca del entorno de Atlético Nacional, pues reclamó incumplimientos en los pagos por cuenta de un ingreso que le correspondía. Sin embargo, desde el club replicaron esas palabras y desmintieron la postura.

Más allá de lo que suceda en el ámbito extradeportivo, Viveros la está rompiendo toda en Atlético Paranaense. El goleador cafetero se lució en su última presentación, marcando doblete para la victoria 3-1 del onceno de Paraná frente al Vitoria por la fecha 13 del torneo liguero. Es nada menos que el goleador del certamen.

Una nueva exhibición de Kevin Viveros

El ariete encarriló a su equipo, al haberse visto en desventaja por un gol sorpresivo de René a los 22′. Ocho minutos más tarde, desde el punto penal, convirtió la primera diana de los locales y posteriormente firmó la voltereta.

GOL DO ATHLETICO PARANAENSE



Athletico-PR 1×1 Vitória



⚽️ Kevin Viveros – Pênalti



🏆 Brasileirão Série A | 13ª Rodada

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Y ya a los 90+2′, cerca de culminarse el juego, Viveros sirvió el triunfo en bandeja de plata que después se consolidó con otra diana más de Luiz Gustavo. Como todo cazador de área, estuvo atento a un rebote que dejó la defensa visitante. Frente al arquero, por el segundo palo, definió con autoridad y el estadio explotó.

GOL DO ATHLETICO PARANAENSE



Athletico-PR 2×1 Vitória



⚽️ Kevin Viveros (2x)



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Así va la tabla de goleadores en el Brasileirao

Con Kevin Viveros en la cima, este es el recuento de la tabla de máximos artilleros en la competencia:

Kevin Viveros (Paranaense): 8 goles. Danilo (Botafogo): 7 goles. Pedro (Flamengo): 7 goles. Carlos Vinícius (Gremio): 7 goles. John Kennedy (Fluminense): 6 goles. Jonathan Calleri (Sao Paulo): 6 goles.

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