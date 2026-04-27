Racing de Montevideo hace historia: campeón anticipado y golpe a los gigantes

Racing rompe la hegemonía en Uruguay y se corona campeón con un proyecto comandado por Fernando Cavenaghi que cambió su historia

Racing de Fernando Cavenaghi. Foto print Instagram: racingcluburu | Imago 7

El Racing de Montevideo hizo historia al consagrarse campeón del torneo Apertura 2026 del fútbol uruguayo de manera anticipada, gracias a la derrota de su más cercano perseguidor. El equipo celebró en pleno traslado hacia Montevideo, en una escena que refleja la magnitud de un logro que marca un antes y un después en la institución.

Racing de Montevideo se consagró campeón del Apertura 2026 tras una combinación de resultados clave en la jornada 13. Primero, la derrota de Deportivo Maldonado ante Albion (2-1) abrió la puerta al título. Luego, el propio Racing cumplió con su parte al vencer 1-0 a Cerro Largo como visitante, con un gol decisivo de su capitán Guillermo Cotugno. Finalmente, la caída de Peñarol frente a Wanderers (1-0) selló la coronación del equipo de Sayago, que alcanzó los 30 puntos y se volvió inalcanzable en la cima de la tabla con dos jornadas aún por jugarse, asegurando así el primer campeonato de su historia en Primera División.

El campeonato no es producto de la casualidad, sino de un proyecto sólido que comenzó hace algunos años y que hoy rinde frutos. Racing logró posicionarse como uno de los equipos más consistentes del torneo, destacando por su regularidad y capacidad para sostener resultados en momentos clave desde su primer ascenso a primera división en 2022. Este título representa el primero en la historia del club, que se formó 6 de abril de 1919, en la máxima categoría del fútbol uruguayo, consolidando un crecimiento sostenido.

Racing de Montevideo: historia, identidad y un título que cambia todo

Racing Club de Montevideo, fundado el 6 de abril de 1919, es una institución profundamente arraigada en la identidad barrial del fútbol uruguayo. Conocido como “La Escuelita” por su estilo técnico y vistoso, el club nació en el barrio Reducto bajo distintos nombres antes de adoptar el actual, inspirado en el Racing de Avellaneda. Sus colores verde y blanco tienen origen en los antiguos tranvías de la zona, mientras que su apodo de “Cervecero” surgió por la cercanía de su campo de juego con una histórica cervecería.

A lo largo de su historia, Racing vivió momentos de crecimiento y transformación, especialmente tras su mudanza al barrio Sayago y la construcción del Parque Osvaldo Roberto, que consolidó su identidad. En años recientes, el club dio un salto institucional con su conversión en Sociedad Anónima Deportiva y la llegada de inversión internacional, lo que impulsó su desarrollo deportivo.

Fernando Cavenaghi, de figura en la cancha a arquitecto del éxito

Detrás de este éxito aparece la figura de Fernando Cavenaghi, quien fuera jugador de los Tuzos del Pachuca en 2013, desde su rol como director deportivo ha sido pieza clave en la transformación del club. El exdelantero argentino asumió la gestión en 2021, lideró el ascenso a Primera División y posteriormente impulsó la clasificación a torneos internacionales, además de encabezar la reestructuración institucional hacia un modelo de Sociedad Anónima Deportiva.

Fernando Cavenaghi. Imago 7

Cavenaghi apostó por una estructura basada en el desarrollo de talento joven, como el caso de Thiago Espinosa flamante refuerzo del América, y un estilo de juego dinámico, lo que permitió a Racing consolidar una identidad clara. Incluso tras la venta de la mayoría de las acciones al grupo Red&Gold Football, vinculado al Bayern Munich y Los Ángeles FC, el argentino se mantuvo como una figura central en la toma de decisiones deportivas.

El título del Apertura no solo valida el trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico, sino también la visión de un proyecto que apostó por el crecimiento a largo plazo. Racing de Montevideo celebra hoy un campeonato histórico, mientras se posiciona como un nuevo protagonista en el fútbol uruguayo.

El Campeonato Uruguayo de Primera División, disputado desde 1900, es uno de los torneos más tradicionales del continente y ha estado marcado por una clara hegemonía de dos clubes históricos: Peñarol y Nacional. A lo largo de más de un siglo, solo 11 equipos han logrado levantar el título, lo que refleja la dificultad de romper el dominio de los grandes en el fútbol charrúa.

Todos los campeones del fútbol uruguayo

Palmarés por club (títulos totales):

Peñarol / CURCC – 52 títulos | Último: 2021 (Uruguayo)

– 52 títulos | Último: 2021 (Uruguayo) Nacional – 50 títulos | Último: 2025

– 50 títulos | Último: 2025 Defensor Sporting – 4 títulos | Último: 2008

– 4 títulos | Último: 2008 Danubio – 4 títulos | Último: 2014

– 4 títulos | Último: 2014 River Plate FC (extinto) – 4 títulos | Último: 1914

– 4 títulos | Último: 1914 Montevideo Wanderers – 3 títulos | Último: 1931

– 3 títulos | Último: 1931 Rampla Juniors – 1 título | Último: 1927

– 1 título | Último: 1927 Central Español – 1 título | Último: 1984

– 1 título | Último: 1984 Progreso – 1 título | Último: 1989

– 1 título | Último: 1989 Bella Vista – 1 título | Último: 1990

– 1 título | Último: 1990 Liverpool – 1 título | Último: 2023

Campeones recientes (siglo XXI):

2025: Nacional

2024: Peñarol

2023: Liverpool

2022: Nacional

2021: Peñarol

2020: Nacional

2019: Nacional

2018: Peñarol

2017: Peñarol

2016 (Especial): Nacional

2015-16: Peñarol

2014-15: Nacional

2013-14: Danubio

2012-13: Peñarol

2011-12: Nacional

2010-11: Nacional

2009-10: Peñarol

2008-09: Nacional

2007-08: Defensor Sporting

2006-07: Danubio

2005-06: Nacional

2005: Nacional

2004: Danubio

2003: Peñarol

2002: Nacional

2001: Nacional

2000: Nacional

Este historial confirma el dominio histórico de Nacional y Peñarol, aunque en años recientes algunos clubes han logrado romper esa tendencia y sumar su nombre a la lista de campeones.

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