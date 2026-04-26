Luis Chávez vuelve a ser titular con el Dinamo Moscú tras casi un año

El mediocampista mexicano inició en el once en la victoria 2-0 sobre el FC Sochi

Luis Chávez fue titular con el Dinamo Moscú | Imago7

Luis Chávez volvió a la titularidad con el Dinamo Moscú después de casi un año. El mediocampista mexicano fue parte del once inicial en la victoria 2-0 sobre el FC Sochi, en duelo correspondiente a la jornada 27 de la Liga Premier de Rusia.

El futbolista de 30 años regresó al cuadro titular tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, que sufrió en junio de 2025 durante un entrenamiento con la selección mexicana en el marco de la Copa Oro. Dicha lesión lo dejó fuera del torneo y del resto de la temporada en el fútbol ruso, así como del arranque de la actual campaña en el país euroasiático.

Chávez no iniciaba un partido como titular desde el 5 de mayo de 2025, cuando enfrentó al KS Samara en la jornada 27 de la temporada 2024-25. Entre esa fecha y el encuentro ante Sochi, transcurrió prácticamente un año sin aparecer desde el inicio en la liga.

Su proceso de regreso comenzó en marzo de 2026, cuando volvió a ser convocado por el Dinamo Moscú. En ese periodo permaneció en el banquillo en partidos frente a Zenit, Orenburg, Akron Togliatti y Pari NN, sin sumar minutos. La jornada anterior, el mexicano reapareció en el terreno de juego al ingresar de cambio en la derrota frente al Rubin Kazan, donde disputó 26 minutos.

En el partido ante Sochi, Chávez jugó 63 minutos antes de salir de cambio, dejando su lugar a Daniil Fomin. El cuadro local resolvió el encuentro con goles de Konstantin Tyukavin al minuto 11 y de Moumi Ngamaleu al 52. Con el resultado el Dinamo se ubica en la octava posición de la tabla general.

A 46 días de que inicie el Mundial 2026, Luis Chávez se mantiene con la posibilidad de representar a México en la justa. Hasta antes de su lesión, el mediocampista era habitual en las convocatorias de Javier ‘Vasco’ Aguirre, director técnico de la selección mexicana.

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