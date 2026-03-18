Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Fortaleza por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse de toda la antesala al partido entre Deportes Tolima y Fortaleza que se disputará en Ibagué.

Deportes Tolima vs Fortaleza | Claro Sports

Siguen las acciones de la instancia del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportes Tolima recibe en su casa, el Estadio Manuel Murillo Toro, a Fortaleza. Dos instituciones que buscan tres puntos de oro para seguir aspirando a ser parte de las finales de este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristián Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto; Jersson González, Juan Pablo Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval DT: Lucas González.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Santiago Cuero, Miguel Pernía, Jhon Balanta, Yesid Díaz; Kevin Balanta, Leonardo Pico; Andrés Arroyo, Sebastián Navarro, Jhon Martínez y Sebastián Herrera. DT: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver Tolima vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre tolimenses y bogotanos se podrá sintonizar por la pantalla de Win Sports+. La plataforma de streaming de Win Play también contará con la transmisión del partido. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este jueves 19 de marzo.

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¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar).

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: Guillermo Agudelo (Antioquia).

Guillermo Agudelo (Antioquia). Cuarto árbitro: José Bautista (Tolima).

José Bautista (Tolima). VAR: Nicolás Gallo Barragán (Caldas).

Nicolás Gallo Barragán (Caldas). AVAR: Bryan Salazar (Caldas).

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