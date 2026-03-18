Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Fortaleza por Liga BetPlay 2026-I
En Claro Sports pueden informarse de toda la antesala al partido entre Deportes Tolima y Fortaleza que se disputará en Ibagué.
- Los González no se sacan ventajas: las claves del empate entre América y Tolima
- Atlético Nacional: con figuras, pero sin equipo
- ¿Se retira Nairo Quintana? El ciclismo mundial se prepara para un emotivo adiós
Siguen las acciones de la instancia del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportes Tolima recibe en su casa, el Estadio Manuel Murillo Toro, a Fortaleza. Dos instituciones que buscan tres puntos de oro para seguir aspirando a ser parte de las finales de este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano.
Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristián Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto; Jersson González, Juan Pablo Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval DT: Lucas González.
Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Santiago Cuero, Miguel Pernía, Jhon Balanta, Yesid Díaz; Kevin Balanta, Leonardo Pico; Andrés Arroyo, Sebastián Navarro, Jhon Martínez y Sebastián Herrera. DT: Sebastián Oliveros.
¿Cómo y dónde ver Tolima vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-I?
El juego entre tolimenses y bogotanos se podrá sintonizar por la pantalla de Win Sports+. La plataforma de streaming de Win Play también contará con la transmisión del partido. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este jueves 19 de marzo.
Últimos partidos del Deportes Tolima
- 15.03.2026 | América 1-1 Tolima.
- 11.03.2026 | Tolima 2-0 O’Higgins.
- 04.03.2026 | O’Higgins 1-0 Tolima.
- 01.03.2026 | Tolima 1-0 Atlético Nacional.
Últimos partidos de Fortaleza
- 15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza.
- 04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares.
- 01.03.2026 | Cali 1-1 Fortaleza.
- 21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
- Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar).
- Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).
- Asistente 2: Guillermo Agudelo (Antioquia).
- Cuarto árbitro: José Bautista (Tolima).
- VAR: Nicolás Gallo Barragán (Caldas).
- AVAR: Bryan Salazar (Caldas).