Xelajú MC vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú MC Municipal, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Municipal protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla. Los Superchivos buscarán aprovechar su localía para volver al triunfo y acercarse a la cima, mientras que los Rojos llegan con la intención de darle continuidad a su reciente victoria y meterse de lleno en la pelea.

Xelajú MC suma 20 puntos y se ubica en la tercera posición del campeonato, con un registro de cinco victorias, cinco empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández atraviesa una racha positiva de seis partidos sin perder, aunque en sus últimas tres presentaciones no pudo pasar del empate: 1-1 ante Cobán Imperial como visitante, 0-0 frente a Aurora fuera de casa y 1-1 como local ante Antigua GFC. Estos resultados le impidieron acercarse más a los líderes Cobán Imperial y Comunicaciones, que cuentan con 25 unidades.

Por su parte, Municipal llega con 18 puntos en la quinta posición, producto de cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo viene de imponerse con autoridad 4-1 a Aurora en condición de local, resultado que le permitió cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas y tres en menos de un mes. Ahora, los Rojos necesitan mantener la regularidad si quieren seguir en la pelea por los primeros lugares del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú vs Municipal de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Municipal está programado para el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú vs Municipal hoy

Ni Xelajú MC ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC: Rubén Silva; Manuel Romero, Orlin Quiñónez, Javier González, Raúl Calderón; Yilton Díaz, Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio; Derrikson Quirós y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Municipal: Kenderson Navarro; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales; Cristian Hernández, Yunior Pérez, John Méndez; Erik López, Alejandro Cabeza y Rudy Muñoz. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Municipal:

28 de enero de 2026 | Municipal 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Xelajú 0-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Municipal 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 26 de enero de 2025 | Xelajú 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

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