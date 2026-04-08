Guillermo Ochoa mantiene con vida al Limassol en la Copa de Chipre pese a la derrota en la ida

El guardameta mexicano tuvo al menos un par de intervenciones que impidieron que el marcador fuera más escandaloso a favor del Pafos

El Limassol de Ochoa cae en la Copa de Chipre | Claro Sports

El Limassol cayó 2-1 en el partido de ida de la Copa de Chipre, pero logró mantenerse con vida en la eliminatoria gracias a la actuación de Guillermo Ochoa bajo los tres palos. El conjunto del mexicano sufrió ante el empuje del Pafos, que aprovechó sus oportunidades para tomar ventaja en la serie.

Desde los primeros minutos, el equipo local mostró mayor intensidad y encontró recompensa temprano en el encuentro. Al minuto 10, Jajá abrió el marcador desde el punto penal, colocando el 1-0 que encaminó el dominio del Pafos en la primera mitad.

El gol no modificó el desarrollo del partido. El Limassol tuvo dificultades para asentarse en el campo, mientras que su rival continuó generando peligro, obligando a Ochoa a intervenir en varias ocasiones para evitar una diferencia mayor.

El arquero mexicano respondió con al menos un par de atajadas clave que sostuvieron a su equipo en momentos críticos. Sus reflejos y ubicación evitaron que el marcador se ampliara de forma inmediata, manteniendo abiertas las posibilidades para la vuelta.

Sin embargo, al minuto 37 llegó el segundo golpe. Jajá firmó su doblete al cerrar la pinza en el segundo poste, culminando una jugada colectiva que dejó sin opciones a la defensa del Limassol y colocando el 2-0 parcial.

Cuando parecía que el descanso llegaría con una desventaja amplia, el Limassol encontró una reacción en el tiempo añadido del primer tiempo. Tras una serie de rebotes dentro del área, el balón terminó en el fondo de la portería para el descuento que devolvió esperanza al equipo visitante.

El segundo tiempo mantuvo una dinámica similar, con el Pafos insistiendo al frente y el Limassol intentando resistir y buscar espacios para un contragolpe. Ochoa volvió a ser factor con intervenciones que evitaron un tercer tanto que hubiera complicado aún más la eliminatoria.

Con el 2-1 final, la serie queda abierta de cara al partido de vuelta, que se disputará en casa del Pafos. El Limassol tendrá que buscar la remontada en territorio rival, con la confianza de contar con un Guillermo Ochoa que fue determinante para mantener vivas las aspiraciones de su equipo.

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