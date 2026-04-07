Aaron Ramsey anuncia su retiro del fútbol tras salir de Pumas

El galés le pone punto final a una histórica carrera dentro del fútbol internacional

Ramsey se retira del fútbol profesional | Imago7

El fútbol internacional cierra un capítulo con la despedida de Aaron Ramsey. El mediocampista galés anunció este martes que pone fin a su carrera profesional a los 35 años, tras un último periodo sin equipo luego de su salida de Pumas en 2025.

Su etapa en el conjunto universitario estuvo marcada por constantes problemas físicos que le impidieron tener continuidad. Ramsey no logró establecerse en el esquema del equipo y terminó desvinculándose tras una participación limitada tanto en partidos como en entrenamientos.

El propio jugador confirmó la decisión a través de un comunicado en el que explicó el momento que atraviesa. “Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol”, señaló, en un mensaje en el que también mostró gratitud hacia las instituciones y aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria.

Una parte importante de su legado está ligada a la selección de Gales, donde se convirtió en uno de los nombres más representativos de su generación. “Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir con ella tantos momentos increíbles”, expresó, al recordar su paso por el combinado nacional.

Ramsey disputó 86 encuentros internacionales y marcó 21 goles, cifras que lo colocan entre los referentes históricos del país. Su actuación en la Eurocopa 2016 quedó como uno de los puntos más altos de su carrera, al formar parte del equipo que alcanzó las semifinales del torneo.

El cierre de su ciclo con Gales estuvo lejos del escenario ideal. No fue considerado para el repechaje mundialista ante Bosnia y Herzegovina, duelo que terminó con la eliminación de su selección y con cualquier posibilidad de despedirse en una Copa del Mundo.

En su despedida, el mediocampista también destacó el respaldo recibido durante su carrera. “No habría sido posible sin la enorme contribución de todos los entrenadores con los que he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras”, indicó. Además, dedicó un mensaje especial a la afición: “A la Red Wall. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los momentos altos y bajos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos”.

Formado en Cardiff City, Ramsey dio el salto al Arsenal en 2008, club donde alcanzó su mayor reconocimiento. Durante más de una década en Inglaterra conquistó tres Copas FA y dejó su huella con goles en finales. Posteriormente defendió las camisetas de Juventus y Niza, regresó a Cardiff como jugador y técnico interino, y finalmente tuvo un breve paso por el fútbol mexicano antes de cerrar su carrera.

Te puede interesar: