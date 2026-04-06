Stephano Carrillo, encendido con el Dordrecht: marca en el empate ante el Cambuur

El canterano de Santos Laguna marca su cuarto gol en la Segunda división de los Países Bajos, todos en este 2026

Stephano Carrillo anota en el duelo entre Dordrecht y Cambuur | Imago7

Stephano Carrillo marcó su cuarto gol de la temporada con el Dordrecht para rescatar el empate 1-1 ante el Cambuur, uno de los líderes de la Segunda división del fútbol neerlandés.

El canterano de Santos Laguna vive un gran 2026. Sus cuatro goles esta temporada llegaron con el nuevo año, incluyendo el tanto al minuto 81 del partido de este 6 de abril, que vale un punto para el Dordrecht.

Carrillo ingresó al minuto 78 por la lesión de Joey de Bie y prácticamente en la primera pelota que tocó, empató el encuentro. Mark Diemers había adelantado al Cambuur al 64′, que con el empate se queda a 9 puntos del líder Den Haag en la Eerste Divisie.

El futbolista mexicano, pese a que solo ha sido titular en 14 de 31 juegos en esta temporada, es el tercer máximo goleador del equipo, con cuatro anotaciones. Yannick Eduardo es el líder con 12, por 8 de Nick Venema.

El Dordrecht se queda en el décimo lugar de la Eerste Divisie a falta de tres jornadas. Están a siete puntos del octavo, que juega el repechaje por el tercer sitio de ascenso en el fútbol de los Países Bajos.

Las estadísticas de Stephano Carillo

El jugador mexicano, cuya carta pertenece al Feyenoord, está a préstamo con el Dordrecht en la 25/26, con el objetivo de convencer al club de Rotterdam para estar en la Eredivisie la próxima temporada.

Carrillo ha disputado 31 partidos entre la Liga y la Copa, con cuatro goles: ante el Den Bosch el 23 de enero, el Vitesse el 30 del mismo mes, el Emmen el 13 de febrero y el último este lunes 6 de abril ante el Cambuur.

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