Loco Abreu explota y defiende a Memo Ochoa: “Va a hacer historia y no lo valoran”

Resaltó el peso histórico que representa el guardameta rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Abreu recordó la relación cercana que tuvo con el arquero mexicano | Imago7

El técnico uruguayo, Sebastián Abreu salió en defensa de Guillermo Ochoa ante las críticas por su convocatoria a la selección mexicana, resaltando el peso histórico que representa el guardameta rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde podría alcanzar un logro sin precedentes en su carrera.

Actualmente entrenador de Xolos, Abreu hizo un llamado directo a la afición. Pidió valorar la trayectoria de Ochoa y disfrutar el momento que vive, señalando que el portero está cerca de romper un récord histórico que pocas veces se presenta en el futbol internacional. “Va a cumplir un récord, disfrútenlo”, expresó con énfasis.

El Loco fue más allá al dimensionar lo que significaría este hito con el paso del tiempo. Comparó el impacto del logro con figuras de talla mundial, destacando que en el futuro se hablará de nombres como Ochoa junto a los más grandes del futbol, apelando al orgullo nacional por tener a un jugador con ese recorrido.

Además, Abreu recordó la relación cercana que tuvo con el arquero mexicano en sus inicios. Subrayó su evolución, disciplina y permanencia en la élite, destacando que no es casualidad que siga siendo considerado a nivel internacional y respaldado por entrenadores como el “Vasco”.

Las declaraciones del uruguayo se suman a otros elogios recientes, como los de Francisco Conceição, quien también reconoció la calidad del portero previo a un enfrentamiento entre México y Portugal. Esto refuerza la percepción internacional positiva que mantiene Ochoa pese a las críticas locales.

Desde su primera convocatoria mundialista en Alemania 2006, Ochoa ha estado presente en cinco Copas del Mundo. Su constancia lo ha llevado a competir en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como una de las figuras más representativas del futbol mexicano en las últimas décadas.

De cara a 2026, el arquero busca entrar en un grupo selecto de futbolistas con seis participaciones mundialistas. Este posible récord no solo marcaría su carrera, sino también un capítulo histórico para México en el futbol internacional, elevando su legado a niveles pocas veces vistos.

Finalmente, el debate sobre su convocatoria refleja la división de opiniones entre la afición. Mientras algunos cuestionan su presente, otros reconocen su experiencia y liderazgo como elementos clave dentro del equipo, en un momento donde la selección necesita referentes rumbo al próximo Mundial.

Te puede interesar: