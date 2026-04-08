¡Todo mal! Expresidente de la FIGC expone la crisis del fútbol italiano

El fútbol italiano vive una crisis estructural: menos jóvenes, dominio extranjero y pérdidas millonarias. El informe de Gravina expone un sistema al límite

Gabriele Gravina señala los problemas del ‘Calcio’ | Reuters

El fútbol italiano atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, y esta vez el diagnóstico salió desde la propia cúpula federativa. Gabriele Gravina, quien dejó la presidencia de la FIGC tras presentar su renuncia, difundió un informe que expone con crudeza el estado actual del calcio, en medio de un nuevo golpe deportivo e institucional para Italia.

La sacudida no llega en cualquier contexto: la selección italiana quedó fuera del Mundial 2026 y firmó su tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo. Ese fracaso reactivó el debate sobre el modelo del fútbol italiano y convirtió el documento de Gravina en una radiografía incómoda de un sistema que arrastra problemas estructurales desde hace varios años.

Un fútbol sin identidad ni desarrollo

Uno de los puntos más duros del informe apunta directamente a la falta de protagonismo del futbolista italiano. El documento revela que el porcentaje de jugadores extranjeros domina ampliamente la Serie A, con casi el 68% de los minutos disputados, lo que reduce el espacio para el talento nacional.

El problema se agrava en la formación de jóvenes. En el análisis de las 50 ligas principales, Italia aparece en el último lugar de inversión en desarrollo juvenil y la Serie A ocupa el lugar 49 en minutos jugados por futbolistas menores de 21 años elegibles para la selección. Este dato explica la falta de renovación en la Nazionale.

El diagnóstico también alcanza al estilo de juego. La liga italiana se ubica última entre las cinco grandes ligas europeas en regates y en intensidad de presión, lo que evidencia una pérdida de agresividad, ritmo y capacidad de desequilibrio en el campo.

La conclusión es clara: Italia ha perdido identidad futbolística. El informe resume esta crisis con una frase que encendió la discusión en Europa: “no se esprinta, no se presiona y no se regatea”.

Crisis económica y propuestas polémicas

El problema no es solo deportivo, también es financiero. Gravina advierte que el sistema del fútbol italiano es insostenible, con pérdidas anuales que superan los 730 millones de euros, lo que limita la capacidad de inversión en infraestructura, talento y desarrollo a largo plazo.

La falta de recursos impacta directamente en la competitividad. Sin estadios modernos, sin proyectos sólidos de cantera y con estructuras rígidas, el Calcio ha quedado rezagado frente a otras ligas europeas que sí han apostado por la innovación.

Ante este escenario, el expresidente planteó medidas que ya generan debate. Entre ellas destacan incentivos fiscales para clubes que inviertan en jóvenes italianos, beneficios para atraer talento extranjero y la posibilidad de abrir nuevas fuentes de ingresos a través de patrocinios vinculados a casas de apuestas.

El informe deja una advertencia contundente: Italia no enfrenta solo una mala racha, sino una crisis estructural. La falta de talento joven, el dominio extranjero, el bajo nivel competitivo y el déficit económico forman un cóctel que obliga a replantear el futuro del fútbol italiano desde sus cimientos.

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