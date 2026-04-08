Egan Bernal: recuperado pero sin pasaporte para viajar a la disputa del Giro de Italia

Al zipaquereño se le vio este miércoles uniformado en las oficinas de la Cancillería en Bogotá solicitando el documento.

Egan Bernal, problemas con el pasaporte / Stuart Franklin/Getty Images.

Egan Bernal ultima detalles de lo que será su participación en el Giro e Italia. Ha sido un 2026 particular para le zipaquereño, si bien quedó quinto en la prueba de Contrarreloj individual en los Nacionales de Ruta y en la prueba de Ruta fue campeón, únicamente ha participado en Europa en la Faun-Ardèche Classic, en la que concluyó en el séptimo lugar.

Pues bien, el ciclista colombiano tiene planeado viajar el próximo domingo 12 de abril a la disputa del Giro de Italia 2026, no obstante inconvenientes administrativos tendrían frenado el viaje del único campeón latinoamericano de la historia del Tour de Francia al ‘Viejo Continente’.

Bernal, fue visto este miércoles en las oficinas de la Cancillería en Bogotá, el deportista se acercó para actualizar el pasaporte, ya que según él ya se le agotaron todas las páginas con sellos y debía gestionar un nuevo documento para poder salir del país, para el encare de la 109° edición de la ‘Corsa Rosa’.

Uniformado completamente con la indumentaria del INEOS Grenadiers, el ídolo del deporte colombiano fue abordado por varios fanáticos que no desaprovecharon para tomarse una fotografía con la leyenda. él también explicó la situación: “Venía a renovar el pasaporte, creo que el sistema está caído”.

“Necesito renovar el pasaporte, ya se me llenaron todas las páginas con sellitos, viajo el domingo. La verdad fue culpa mía, dejé todo para última hora y venía a tramitar el pasaporte. Ya viajo para correr el Giro de Italia. Pero yo creo que se soluciona. Me toca hacerlo si no no puedo viajar”, dijo el ciclista en diálogo con Noticias Caracol.

En los planes del INEOS Grenadiers está que Egan Bernal corra el Tour de los Alpes, competición que estará iniciando el próximo 20 de abril y se extiende hasta el 25 con 5 etapas. Días después el colombiano ultimará detalles para lo que será la disputa del Giro de Italia, el cual comenzará el 8 de mayo en Nessebar, Bulgaria.

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