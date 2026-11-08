Atlético vs Barcelona, con cuentas pendientes: Julián Álvarez, eliminaciones recientes y marcas a romper en el Metropolitano

La rivalidad entre culés y colchoneros está por lo alto luego de la telenovela del delantero albiceleste y las últimas eliminaciones azulgranas

Atlético y Barcelona tienen cuentas pendientes. | Claro Sports.

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona vuelven a encontrarse en un partido que va más allá de los tres puntos. Este domingo 8 de noviembre, el Estadio Metropolitano será escenario de un nuevo capítulo entre dos equipos que protagonizaron cuatro enfrentamientos en distintas competiciones durante los primeros meses de 2026. Esta vez, el liderato de LaLiga estará en juego, acompañado de una transferencia que nunca se concretó, dos eliminaciones que permanecen en la memoria azulgrana y la posibilidad de establecer nuevas marcas en la historia del fútbol español.

El Barcelona de Hansi Flick llega como líder de LaLiga con 30 puntos, apenas dos por encima del Atlético de Madrid, que suma 28, después de 11 jornadas. El equipo catalán ha ganado diez encuentros y solamente perdió ante el Real Madrid, mientras que los dirigidos por Diego Simeone acumulan siete victorias consecutivas en el campeonato. Una victoria rojiblanca permitiría al conjunto madrileño llegar a 31 unidades y arrebatarle la primera posición a su rival, mientras que un triunfo visitante ampliaría la diferencia a cinco puntos.

Sin embargo, uno de los protagonistas del encuentro será Julián Álvarez, el delantero argentino que durante el mercado de verano de 2026 estuvo relacionado con un posible traspaso al Barcelona. Su deseo de abandonar el Atlético para incorporarse al proyecto de Flick provocó diferencias entre el futbolista, la directiva y un sector de la afición. El fichaje nunca se concretó y ahora el campeón del mundo en Qatar 2022 tendrá enfrente al club que buscó incorporarlo, precisamente en un partido que podría cambiar el liderato del campeonato.

Julián Álvarez y Barcelona: el fichaje frustrado que vuelve a escena

Cronología del Caso Julián Álvarez. | Claro Sports.

La historia entre Julián Álvarez y Barcelona tuvo su momento de mayor tensión durante agosto de 2026. Después de varias semanas de rumores sobre su futuro, el Atlético de Madrid decidió cerrar cualquier posibilidad de negociación con la entidad catalana. El 27 de agosto, el Consejo de Administración rojiblanco respaldó de manera unánime la postura del club y dejó claro que no existía disposición para negociar su traspaso, pese a las versiones sobre el interés del equipo dirigido por Flick.

El conflicto trascendió el ámbito deportivo. Durante el Mundial de 2026, Álvarez había manifestado su deseo de cambiar de equipo y cumplir un sueño que distintos medios relacionaron con el Barcelona. Sin embargo, las diferencias entre las instituciones impidieron que avanzara la operación. El Atlético aseguró que no había negociaciones y cuestionó la forma en que el club catalán había abordado el posible fichaje. El delantero permaneció en Madrid al cierre del mercado, mientras que el Barcelona buscó otras alternativas para reforzar su ataque.

La permanencia del argentino tampoco estuvo libre de consecuencias. Julián tuvo que reconstruir su relación con la afición rojiblanca, que expresó su inconformidad durante los primeros partidos de la temporada. El atacante ofreció disculpas públicas y recuperó protagonismo en el terreno de juego con sus anotaciones frente al Stuttgart, en la Champions League, y el Deportivo de La Coruña, en LaLiga. Aunque sus números actuales se limitan a dos goles oficiales, el delantero llega al compromiso ante Barcelona después de reencontrarse con la portería.

Además, el conjunto azulgrana es uno de los rivales ante los que Álvarez ha conseguido mejores números con el Atlético. La Araña ha marcado cuatro goles en nueve enfrentamientos contra Barcelona, cifra que iguala sus registros frente al Real Madrid y Rayo Vallecano como sus principales víctimas desde su llegada al club. Simeone, cuestionado sobre el estado de su delantero en la conferencia de prensa del sábado 7 de noviembre, respondió: “Muy bien, está muy bien”. La cita del domingo ofrecerá al argentino una oportunidad de responder en la cancha ante el equipo que intentó incorporarlo.

Barcelona busca revancha: Atlético lo eliminó dos veces en 2026, pero perdió los duelos de Liga

Últimos resultados entre Atlético y Barcelona. | Claro Sports.

La temporada 2025-26 dejó una rivalidad marcada por resultados contradictorios. El Atlético de Madrid consiguió eliminar al Barcelona de la Copa del Rey y de la Champions League, aunque perdió los dos enfrentamientos de LaLiga. En las semifinales de Copa, el conjunto de Simeone construyó su clasificación con una victoria de 4-0 en el Metropolitano, el 12 de febrero. Barcelona respondió con un 3-0 en la vuelta, disputada el 3 de marzo, pero la remontada quedó incompleta y los rojiblancos avanzaron con un marcador global de 4-3. Un mes después, el desenlace se repitió en Europa: Atlético ganó 2-0 en Barcelona y, pese a caer 2-1 en Madrid, consiguió su boleto a las semifinales de la Champions por un global de 3-2.

LaLiga contó una historia diferente. El Barcelona derrotó 3-1 al Atlético el 2 de diciembre de 2025 en el Camp Nou y volvió a imponerse el 4 de abril de 2026, esta vez por 2-1 en el Metropolitano. Los cuatro partidos de las eliminatorias y las dos victorias ligueras expusieron la diferencia entre competir por puntos y disputar series a ida y vuelta. Mientras el Atlético supo conservar sus ventajas en los torneos de eliminación directa, el Barcelona encontró la manera de imponerse en el campeonato doméstico. Ahora, ambos regresan al mismo escenario con la posibilidad de modificar una rivalidad en la que cada equipo ha sabido encontrar respuestas distintas.

Barcelona busca su quinta victoria consecutiva en casa del Atlético y una marca histórica

Barcelona tiene dominio en el Metropoitano. | Claro Sports.

El Metropolitano representa un escenario de contrastes para el Barcelona. Aunque sufrió dos eliminaciones ante el Atlético durante 2026, los azulgranas han ganado sus últimas cuatro visitas al conjunto rojiblanco en LaLiga. La racha comenzó con el 1-0 de la temporada 2022-23, continuó con un 3-0 en la 2023-24 y se extendió con el 4-2 de la 2024-25 y el 2-1 de la 2025-26. Si vuelve a imponerse este domingo, Barcelona se convertirá apenas en el tercer equipo de la historia de Primera División que consigue cinco victorias consecutivas en campo del Atlético, después del Athletic Club, que alcanzó esa cantidad en 1955, y el Real Madrid, que llegó a seis en 2013.

La marca adquiere otra dimensión por el rendimiento del equipo de Flick fuera de casa. Barcelona ha ganado sus cinco encuentros como visitante en LaLiga 2026-27 y ha marcado 22 goles, con al menos tres anotaciones en cada partido. Una nueva victoria le permitiría igualar los arranques de seis triunfos consecutivos a domicilio de las temporadas 2010-11 y 2012-13. En ambas campañas, el equipo catalán terminó como campeón del fútbol español. Sin embargo, enfrente estará un Atlético que solamente ha recibido ocho goles en las primeras 11 jornadas y que buscará poner fin a esa secuencia en su estadio.

Simeone, a una victoria de convertirse en el entrenador más ganador de LaLiga

Simeone y Aragonés, igualados en victorias en LaLiga. | Claro Sports.

Diego Pablo Simeone también afrontará una oportunidad de ocupar un lugar único en los registros históricos del campeonato español. El triunfo del Atlético sobre Levante por 2-0, el pasado 31 de octubre, permitió al entrenador argentino alcanzar 344 victorias en LaLiga e igualar la marca de Luis Aragonés. Simeone llegó a esa cantidad después de 565 partidos, mientras que el histórico entrenador español necesitó 756 encuentros, de acuerdo con los registros de Opta.

Si derrota al Barcelona, el Cholo alcanzará 345 triunfos y se convertirá en el técnico con más victorias en solitario en toda la historia del torneo. Además, conseguiría su octavo triunfo consecutivo en Liga y colocaría al Atlético en el primer lugar de la clasificación.

El Barcelona de Flick persigue una marca goleadora que desafía casi un siglo de historia

Barcelona, sinónimo de goles en esta temporada. | Claro Sports.

El otro gran protagonista estadístico del encuentro será el ataque del Barcelona, que ha convertido 46 goles en apenas 11 jornadas de LaLiga, con un promedio de 4.18 anotaciones por compromiso. Desde la creación del campeonato español en 1929, solamente el Athletic Club de la temporada 1930-31 había conseguido un registro superior a estas alturas, con 49 tantos. El Sevilla de 1940-41 también alcanzó las 46 anotaciones, una cifra que el conjunto de Flick ha igualado 85 años después. Aunque el récord de los primeros 11 partidos ya quedó establecido, los azulgranas buscarán prolongar su ritmo goleador y acercarse a las marcas de los equipos que dominaron las primeras décadas del torneo.

Raphinha, con 15 goles en diez partidos de LaLiga, y Lamine Yamal, con diez anotaciones y siete asistencias, encabezan la producción ofensiva del Barcelona. Los catalanes llegan después de golear 6-1 al Alavés y derrotar 3-0 al Aston Villa en la Champions League, resultados que elevaron su cuenta a 60 goles en 15 encuentros oficiales. En contraste, el Atlético ha marcado 22 tantos en el campeonato español, pero su principal argumento es la defensa, la menos goleada del torneo. Los rojiblancos también deberán recuperarse de su derrota 2-0 ante Bayern Munich en Europa, resultado que interrumpió su racha de victorias en todas las competiciones, pero no modificó sus siete triunfos consecutivos en LaLiga.

El domingo 8 de noviembre, a las 14:00 horas del centro de México, el Atlético y el Barcelona disputarán algo más que el liderato. Julián Álvarez volverá a encontrarse con el equipo al que quiso llegar, Simeone tendrá la posibilidad de superar a Luis Aragonés y Flick buscará prolongar una producción goleadora que no se veía desde hace décadas. Entre las dos eliminaciones de 2026, los triunfos azulgranas en Liga y los récords que pueden alcanzarse, el Metropolitano recibirá un enfrentamiento cuyo resultado tendrá consecuencias tanto para la clasificación como para los registros históricos de los dos clubes.