Hormiga González en vivo: horario y dónde ver el Olympiacos vs PAOK de la jornada 10 de la Superliga de Grecia

El delantero mexicano buscará sumar minutos en el duelo de la jornada 10 ante PAOK, donde Olympiacos intentará acercarse al liderato de Grecia

Olympiacos vs PAOK, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

Armando ‘Hormiga’ González tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos con el Olympiacos, cuando el conjunto de El Pireo reciba al PAOK este domingo 8 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Superliga de Grecia 2026-2027. El delantero mexicano busca consolidarse en el fútbol europeo después de su salida de Chivas, en un partido que enfrentará a dos de los equipos que ocupan los primeros lugares de la clasificación.

Olympiacos llega en la segunda posición con 22 puntos después de nueve partidos, mientras que PAOK ocupa el tercer puesto con 18 unidades. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el liderato, actualmente en manos del Panathinaikos con 24 puntos. Para la Hormiga González, el compromiso también representa una oportunidad de recuperar protagonismo en la liga, luego de volver al once inicial durante la actividad de la Europa League.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 10 de la Liga de Grecia 2026?

El Olympiacos vs PAOK se disputará el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo, Grecia. El encuentro corresponde a la décima jornada del campeonato y tendrá como protagonista a dos clubes que buscan acercarse a la cima de la tabla general.

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El partido comenzará a las 21:00 horas de Grecia, mientras que en territorio mexicano podrá seguirse durante la tarde del domingo. La participación de Armando González dependerá de la decisión del cuerpo técnico, ya que su presencia en la alineación titular no está confirmada.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ‘Hormiga’ González en la Liga de Grecia?

El partido entre Olympiacos y PAOK se podrá ver en vivo en México a través de Claro Sports Premium en YouTube, mediante una membresía de pago. La plataforma permitirá seguir las acciones del conjunto griego y la posible participación de Armando González, quien disputa su primera temporada en el fútbol europeo.

La transmisión forma parte de la cobertura de Claro Sports para los encuentros del Olympiacos en la Superliga de Grecia 2026-2027, disponible en distintos países de Latinoamérica. Para acceder al encuentro a través de YouTube será necesario contar con una membresía Premium activa, debido a que este partido no contará con transmisión gratuita en esa plataforma.

Antecedentes del Olympiacos vs PAOK en la Liga de Grecia

Olympiacos y PAOK se han enfrentado en distintas ocasiones durante las últimas temporadas, con resultados favorables para ambos equipos. En sus cinco compromisos más recientes de la Superliga de Grecia, el conjunto de Salónica registra dos victorias, mientras que Olympiacos suma un triunfo y los otros dos partidos terminaron empatados.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en la liga griega:

10 de mayo de 2026: Olympiacos 1-1 PAOK

Olympiacos 1-1 PAOK 3 de mayo de 2026: PAOK 3-1 Olympiacos

PAOK 3-1 Olympiacos 8 de marzo de 2026: Olympiacos 0-0 PAOK

Olympiacos 0-0 PAOK 5 de octubre de 2025: PAOK 2-1 Olympiacos

PAOK 2-1 Olympiacos 4 de mayo de 2025: Olympiacos 4-2 PAOK

El antecedente más reciente terminó con empate 1-1 en el Estadio Georgios Karaiskakis, mientras que la última victoria del Olympiacos ante PAOK en la Superliga se produjo el 4 de mayo de 2025. Estos resultados reflejan que ambos clubes han conseguido sumar puntos en una rivalidad que tendrá un nuevo capítulo durante la jornada 10.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 10 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

Olympiacos aparece como favorito en los momios previos al partido contra PAOK, de acuerdo con las cuotas consultadas en Caliente.mx. El equipo de la Hormiga González llega con una ventaja de cuatro puntos sobre su rival y tendrá la oportunidad de disputar el encuentro frente a su afición.

Los momios consultados para el resultado en tiempo regular son los siguientes:

Resultado Momio americano Victoria de Olympiacos -157 Empate +275 Victoria de PAOK +375

Pronóstico de la IA: victoria de Olympiacos por 2-1. El análisis considera su posición en la tabla, la localía y su desempeño reciente, aunque PAOK ha conseguido resultados favorables en varios de sus enfrentamientos anteriores. El pronóstico es una estimación y no garantiza el marcador. Los momios pueden cambiar antes del inicio del encuentro.

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