Kevin Álvarez cuestiona el arbitraje tras el Pumas vs América: “No entiendo cómo un cabezazo no amerita roja”

El defensa del América expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales en el Clásico Capitalino y habló sobre su regreso a la selección mexicana

Chino Huerta y Kevin Álvarez durante el Pumas vs América | Imago7

Kevin Álvarez, defensa del América, manifestó su inconformidad con el arbitraje después del empate 2-2 frente a Pumas, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El futbolista señaló que el equipo ha enfrentado situaciones similares en partidos anteriores y cuestionó algunas decisiones del cuerpo arbitral.

Tras el Clásico Capitalino, Álvarez consideró que una de las acciones del encuentro debió sancionarse con tarjeta roja directa, debido a que, desde su perspectiva, existió una agresión que no recibió el castigo correspondiente. El jugador también hizo referencia a la intervención del VAR como una herramienta para revisar este tipo de jugadas.

“Lo de hoy una agresión, no solamente una jugada o un empujón, yo entiendo que él estaba en otro lado pero para eso está el VAR, yo no entiendo como un cabezazo no amerita una roja directa. Espero en los próximos partidos se tome conciencia de que hay que tratar de hacer mejor el trabajo”, declaró el futbolista azulcrema.

El lateral señaló que las decisiones arbitrales han generado inconformidad dentro del plantel americanista durante los compromisos recientes. Sin embargo, reconoció que los jugadores deben concentrarse en su desempeño y evitar que estas situaciones desvíen la atención de los objetivos deportivos del equipo.

“Hemos tenido varios temitas con eso pero al final de cuentas a nosotros nos toca ver lo que estamos dejando de hacer, tratar de dejarles eso a los de la Comisión y tratar de que todos mejoremos”, expresó Álvarez, quien dejó en manos de las autoridades correspondientes el análisis de las actuaciones arbitrales.

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El empate ante Pumas dejó al América con un compromiso pendiente en la fase regular del Apertura 2026, por lo que el conjunto azulcrema deberá enfocarse en corregir los aspectos que le impidieron quedarse con la victoria en el Clásico Capitalino. Álvarez reiteró que la responsabilidad del plantel es trabajar para conseguir el resultado que busca en su último encuentro.

Además de abordar las decisiones arbitrales, Kevin Álvarez habló sobre su regreso a la selección mexicana, una oportunidad que relacionó con el trabajo realizado para superar los periodos de irregularidad que ha experimentado en su carrera. El defensa expresó su satisfacción por volver a ser considerado para representar al país.

“Muy contento he trabajado mucho y he tratado de dejar todas esas rachas negativas que he tenido, ahorita a disfrutar, hacer lo mejor posible y regresar lo mejor posible a liguilla”, concluyó Álvarez, quien buscará aprovechar su participación con la selección mexicana antes de reincorporarse al América para disputar la fase final del Apertura 2026.