¿Qué personaje podría ser eliminado de Quién es la Máscara 2026 hoy 8 de noviembre?

Seis personajes competirán en la quinta gala de ¿Quién es la Máscara? 2026, donde dos participantes tendrán que revelar su identidad

Slash y Fifí Ñera aparecen entre los principales candidatos | ¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2026 regresa este domingo 8 de noviembre con una quinta gala en la que dos personajes tendrán que despedirse de la competencia. Después de cuatro emisiones y siete identidades reveladas, las actuaciones musicales, las pistas y las decisiones de los investigadores definirán quiénes continúan en busca del título.

El Paisa, Fifí Ñera, Roseta Palomares, Licua Checo, Slash y La Patrona serán los protagonistas de la emisión. Algunos de ellos ya estuvieron cerca de abandonar el concurso, mientras que otros consiguieron superar sus primeros enfrentamientos.

Este personaje podría ser eliminado hoy 8 de noviembre de ¿Quién es la Máscara? 2026

Slash y Fifí Ñera aparecen entre los principales candidatos a quedar eliminados este domingo, de acuerdo con lo ocurrido en sus participaciones anteriores. Ambos estuvieron en riesgo durante el estreno del programa, aunque lograron mantenerse en la competencia.

El caso de Slash es particularmente relevante, pues estuvo a punto de revelar su identidad durante la primera gala. Sin embargo, Juanpa Zurita decidió utilizar su botón “Sálvame” para evitar su eliminación. Por su parte, Fifí Ñera también estuvo cerca de despedirse en la primera emisión, cuando compartió la zona de riesgo con Alex Loro y Gárgola. Finalmente, recibió el respaldo del público.

Otros dos personajes que podrían estar en peligro son El Paisa y Licua Checo. El primero ya pasó por una situación de riesgo en su debut, mientras que el segundo necesitó el apoyo del público durante la tercera gala para evitar su desenmascaramiento.

Filtraciones de ¿Quién es la Máscara? 2026: ¿Qué famosos estarían detrás de los personajes?

Las redes sociales han alimentado diversas especulaciones sobre las identidades de los participantes, especialmente en los casos de Fifí Ñera y Slash.

Entre los nombres relacionados con Fifí Ñera aparecen Marcela Mistral y Camila Sodi. La primera teoría cobró fuerza después de una publicación de Poncho de Nigris en Instagram que algunos seguidores interpretaron como una posible pista sobre la participación de su esposa.

En el caso de Slash, las especulaciones son más variadas. Los seguidores del programa han mencionado a Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Aldo de Nigris como posibles celebridades detrás del personaje.

¿Quién es la Máscara? 2026?: Horario y dónde ver en vivo

La quinta gala de ¿Quién es la Máscara? 2026 se transmitirá este domingo 8 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Las Estrellas y en streaming por ViX. La gala tendrá una temática de superpoderes y contará con las actuaciones de seis personajes, de los cuales dos deberán revelar su identidad al finalizar sus respectivos enfrentamientos.

¿Quién es la Máscara? 2026? Todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara? México comenzó el pasado 11 de octubre con 18 personajes. Después de cuatro galas, siete participantes han sido desenmascarados, por lo que todavía permanecen once competidores antes de la emisión de este domingo.

Alex Loro

Ana Conda

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifí Ñera

La Patrona

Licua Checo

Patito Feo

Roseta Palomares

Slash

Al concluir la quinta gala, dos nuevas celebridades se sumarán a la lista de eliminados.