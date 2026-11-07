Antigua GFC vs Malacateco en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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Antigua GFC vs Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Deportivo Malacateco se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Estadio Pensativo, por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. El conjunto colonial intentará consolidar su liderazgo, mientras que los Toros necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado en septiembre, Antigua se impuso por 2-0 como visitante.

Antigua GFC llega como líder del campeonato con 35 puntos y una ventaja de cinco unidades sobre Municipal, su inmediato perseguidor. El equipo dirigido por Mauricio Tapia viene de derrotar 2-0 a Aurora en condición de visitante, resultado que le permitió ampliar su diferencia en la clasificación. Los Coloniales buscarán extender su buen momento ante su público y acercarse a la clasificación para la fase final, donde intentarán disputar nuevamente el título del fútbol guatemalteco.

Por su parte, Deportivo Malacateco atraviesa una situación diferente y necesita recuperar terreno en las últimas jornadas. Los Toros llegan después de perder 1-0 frente a Suchitepéquez, resultado que complicó sus aspiraciones de clasificación. Anteriormente, habían caído 2-0 contra Aurora. El conjunto fronterizo intentará cortar su racha de derrotas y conseguir puntos en el Estadio Pensativo ante el líder del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Malacateco de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Malacateco será el domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Malacateco hoy

Ni Antigua GFC ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Luis Morán,

José Rosales, Oscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón no estarán disponibles en Antigua GFC por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Jorge Moreno, Guillermo Carbonell, Jorge Gonzalez, Dilan Palencia, Jhosti Colindres, Allan García, Suhander Zúñiga, Iván Mora, Kevin López, José Espinoza, José Franco. DT : Mauricio Tapia

: Jorge Moreno, Guillermo Carbonell, Jorge Gonzalez, Dilan Palencia, Jhosti Colindres, Allan García, Suhander Zúñiga, Iván Mora, Kevin López, José Espinoza, José Franco. : Mauricio Tapia Malacateco: Humberto Acevedo, Diego Sánchez, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Kevin Ramírez, Andy Soto, Gabino Vásquez, Eliser Quiñones, Anthony Tellez. DT: Carlos Robles

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Malacateco:

10 de septiembre de 2026 | Malacateco 0-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

19 de abril de 2026 | Antigua GFC 2-1 Malacateco | Torneo Clausura

28 de febrero de 2026 | Malacateco 2-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Malacateco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura

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