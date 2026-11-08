Máximo goleador y fuera del clásico: la situación de Darwin Lom que sorprende en Bolivia

La decisión del entrenador Antonio Carlos Zago se produce después de que el futbolista reconociera públicamente algunas diferencias.

Darwin Lom y un momento inesperado en Bolivia (Instagram DLOM)

El delantero guatemalteco Darwin Lom no fue incluido en la convocatoria de The Strongest para enfrentar a Bolívar en una nueva edición del Clásico de Bolivia. La decisión del entrenador Antonio Carlos Zago se produce después de que el futbolista reconociera públicamente algunas diferencias con el técnico brasileño por su participación en el equipo.

El encuentro corresponde a la jornada 22 de la División Profesional de Bolivia y se disputará este domingo 8 de noviembre. La ausencia del atacante representa una novedad para el conjunto aurinegro, debido a que Lom se ha consolidado como uno de sus principales goleadores durante la temporada.

Según informó Guatefutbol, la situación se desarrolla en medio de un conflicto entre el delantero y Zago. El entrenador también decidió dejar fuera de la convocatoria al dominicano Carlos Ventura y al mediocampista Raúl Castro, aunque no se ha confirmado oficialmente que las tres exclusiones respondan a motivos disciplinarios.

Darwin Lom había reconocido sus diferencias con Antonio Carlos Zago

Días antes del clásico, el futbolista de la Selección de Guatemala se refirió a su situación en The Strongest y admitió que existían desacuerdos con el cuerpo técnico. Sin embargo, aseguró que mantenía el respeto por las decisiones del entrenador.

“Toca respetar las decisiones del entrenador, aunque a veces no estoy de acuerdo”, manifestó Lom el pasado 2 de noviembre, cuando fue consultado sobre la reducción de sus oportunidades dentro del equipo boliviano.

El atacante también relacionó su pérdida de protagonismo con su regreso de los compromisos internacionales. “Muchas veces es una diferencia entre personas, entre hombres y bueno se soluciona como hombres, creo que desde el día que regresé de la selección cambiaron cosas, no me han tomado en cuenta y son cosas que pasan”, expresó.

Lom explicó que anteriormente había atravesado circunstancias similares durante su carrera y señaló que su intención era continuar trabajando para recuperar la confianza del entrenador y conseguir nuevamente minutos de juego.

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“Ya me ha pasado antes que por ir a la Selección me apartan, que otro compañero juega y lo ha hecho bien, pero ya me ha pasado en otros equipos, toca trabajar y esperar mi oportunidad”, agregó el delantero guatemalteco.

Por ahora, The Strongest no ha comunicado una separación definitiva de Darwin Lom del plantel. Su ausencia corresponde al compromiso frente a Bolívar y queda por conocer si volverá a ser considerado por Zago en las próximas jornadas del campeonato boliviano.

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