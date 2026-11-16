Leyendas del Atlético de Madrid, felices tras el amistoso ante América: “Nos divertimos; disfrutamos de estar juntos”

Maxi Rodríguez, Diego Godín y Raúl García no ocultaron su placer de volver a encontrarse con amigos y rivales en el terreno de juego, además de dar espectáculo a la afición en Puebla

Las leyendas del Atlético de Madrid y el América se reencontraron con el fútbol durante un partido amistoso que reunió a exjugadores de ambos clubes en México. Después del encuentro, Maxi Rodríguez, Diego Godín y Raúl García compartieron sus impresiones sobre la experiencia, el vínculo con el público mexicano y la posibilidad de volver a vestir los colores que marcaron sus carreras.

Maxi Rodríguez habló sobre la relación que mantiene con México desde su etapa como futbolista y recordó que su nombre suele estar ligado al partido del Mundial de 2006. Sin embargo, explicó que el vínculo va más allá de aquella rivalidad. “Siempre es como que la relación Maxi Rodríguez-México te lleva al partido del 2006, pero tengo muy buena relación con muchos jugadores de México, exjugadores. Sobre todo, el fútbol tiene esto, que a veces gana uno solo y me ha tocado mucho venir acá por trabajo, a cubrir partidos”, comentó.

El argentino también habló del América y de Guillermo Ochoa, a quien reconoció por su trayectoria y por lo que representa dentro del futbol mexicano. “Una verdadera leyenda. Creo que son esos jugadores o personas que han dejado un legado y creo que eso es lo que importa. La historia también cuenta. El América es un equipo muy grande, la historia que tiene Memo…”, señaló. Rodríguez también agradeció al club y a la organización por el recibimiento durante su estancia.

Por su parte, Diego Godín destacó el sentido del encuentro y el reencuentro con futbolistas con los que compartió vestidor. “El partido, muy lindo, muy bonito. Nos divertimos mucho dentro del campo, competimos, intentamos que sea lo más serio posible para el espectáculo de la gente que paga su entrada y viene a vernos, pero sobre todo disfrutamos mucho de estar juntos, volver a reencontrarnos con un montón de amigos, compañeros, de competir con las leyendas del América”, explicó.

El exdefensa también habló del recibimiento que tuvieron en México y del apoyo de los seguidores del Atlético de Madrid que siguieron el partido desde España. “Nuestro mayor capital, el premio más grande que nos llevamos nosotros después de haber dejado el fútbol, de habernos ido del Atlético, es el cariño y respeto de nuestra gente, la gente del Atlético”, afirmó. Godín también mencionó a algunos jugadores del América que enfrentó durante el partido y destacó la participación de varios a quienes vio en condiciones para continuar jugando.

Finalmente, Raúl García describió el encuentro como una oportunidad para volver a sentir las sensaciones de un partido de fútbol después del retiro. “Ha sido un espectáculo bonito para la gente que vino. Al final era el objetivo y, por lo que me toca, contento también por volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid”, explicó. El exjugador también se refirió a una jugada con Cuauhtémoc Blanco que generó comentarios después del partido y descartó cualquier intención negativa: “No hay ninguna maldad, ni por su parte ni por la mía y es parte del fútbol”.

García también habló sobre México y el recibimiento que ha encontrado cada vez que visita el país. “México me ha recibido siempre muy bien, la gente siempre ha sido muy respetuosa y el objetivo de hoy era que todos los que venían pudieran disfrutar un espectáculo bonito y creo que se ha conseguido”, señaló. El exfutbolista también explicó que volver a competir junto a antiguos compañeros representa una experiencia que no resulta sencilla de repetir.

MÁS INFORMACIÓN: La Selección Mexicana llega a Monterrey entre autógrafos y un rosario para la Hormiga González

Finalmente, Raúl García se refirió a Javier Aguirre y su trabajo con el Valencia, al considerar que la experiencia del entrenador mexicano puede ayudarlo en el reto que tiene por delante. “Es una persona muy inteligente. Una persona que sabe adaptarse, sabe buscar lo mejor en cada situación y por eso estoy convencido de que le va a ir bien”, afirmó.