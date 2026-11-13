Sudamericano sub 20 2027: cómo quedó la fase de grupos; partidos, fechas y sedes

En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será la fase de grupos del certamen juvenil que se disputará en Colombia.

Sorteo Sudamericano Sub 20/ @CONMEBOLtorneos.

Este viernes 13 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano sub 20 2027, el cual se va a jugar en territorio colombiano nuevamente, para ser más explícitos en Medellín y Envigado Antioquia. La nación se prepara para recibir a los futbolistas de los 9 países participantes, los cuales irán por 4.5 cupos para la próxima cita orbital de la categoría que se estará jugando entre septiembre y octubre del próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Sudamericano sub 20 2027: ¿Cuáles son los equipos clasificados?

Colombia.

Argentina.

Brasil.

Ecuador.

Venezuela.

Uruguay.

Perú.

Bolivia.

Paraguay.

Chile.

Formato del Sudamericano sub 20 2027

Primera fase: los 10 equipos se dividirán en 2 grupos, de a 5 selecciones cada uno. Se jugarán 5 jornadas, finalizadas dichas fechas los 4 países que mayor cantidad de puntos avanzarán a la segunda fase del torneo, los ubicados últimos dirán a adiós a cualquier posibilidad de jugar el próximo Mundial.

Segunda fase: de los 8 equipos clasificados a este hexagonal final, se jugarán 8 jornadas todos contra todos. El torneo sudamericano dará 4 cupos directos al Mundial de la categoría que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, además de 1 plaza más a repechaje, los cuales saldrán de los países ubicados en las primeras 5 posiciones al finalizar esta fase.

Grupos del Sudamericano sub 20 2027

Grupo A:

Colombia.

Parauay.

Chile.

Perú.

Bolivia.

Grupo B:

Brasil.

Argentina.

Uruguay.

Venezuela.

Bolivia.

¿Cuándo inicia el Sudamericano sub 20 2027?

El puntapié inicial del Sudamericano sub 20 2027 será el 22 de enero y finalizará el 7 de febrero, como se ha venido mencionando en territorio antioqueño.

Sedes del Sudamericano sub 20 2027

Colombia volverá a ser sede del Sudamericano sub 20 2027, la última vez que lo había sido fue en el 2023, cuando Cali y Bogotá albergaron la cita. En esta oportunidad Medellín y Envigado ambas ciudades de Antioquia serán anfitrionas, más explícitamente los estadios Atanasio Girardot y Polideportivo Sur serán donde se jugaran los compromisos.

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