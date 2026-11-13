Sudamericano sub 20 2027: cómo quedó la fase de grupos; partidos, fechas y sedes
En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será la fase de grupos del certamen juvenil que se disputará en Colombia.
Este viernes 13 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Sudamericano sub 20 2027, el cual se va a jugar en territorio colombiano nuevamente, para ser más explícitos en Medellín y Envigado Antioquia. La nación se prepara para recibir a los futbolistas de los 9 países participantes, los cuales irán por 4.5 cupos para la próxima cita orbital de la categoría que se estará jugando entre septiembre y octubre del próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.
Sudamericano sub 20 2027: ¿Cuáles son los equipos clasificados?
- Colombia.
- Argentina.
- Brasil.
- Ecuador.
- Venezuela.
- Uruguay.
- Perú.
- Bolivia.
- Paraguay.
- Chile.
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Formato del Sudamericano sub 20 2027
- Primera fase: los 10 equipos se dividirán en 2 grupos, de a 5 selecciones cada uno. Se jugarán 5 jornadas, finalizadas dichas fechas los 4 países que mayor cantidad de puntos avanzarán a la segunda fase del torneo, los ubicados últimos dirán a adiós a cualquier posibilidad de jugar el próximo Mundial.
- Segunda fase: de los 8 equipos clasificados a este hexagonal final, se jugarán 8 jornadas todos contra todos. El torneo sudamericano dará 4 cupos directos al Mundial de la categoría que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, además de 1 plaza más a repechaje, los cuales saldrán de los países ubicados en las primeras 5 posiciones al finalizar esta fase.
Grupos del Sudamericano sub 20 2027
Grupo A:
- Colombia.
- Parauay.
- Chile.
- Perú.
- Bolivia.
Grupo B:
- Brasil.
- Argentina.
- Uruguay.
- Venezuela.
- Bolivia.
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¿Cuándo inicia el Sudamericano sub 20 2027?
El puntapié inicial del Sudamericano sub 20 2027 será el 22 de enero y finalizará el 7 de febrero, como se ha venido mencionando en territorio antioqueño.
Sedes del Sudamericano sub 20 2027
Colombia volverá a ser sede del Sudamericano sub 20 2027, la última vez que lo había sido fue en el 2023, cuando Cali y Bogotá albergaron la cita. En esta oportunidad Medellín y Envigado ambas ciudades de Antioquia serán anfitrionas, más explícitamente los estadios Atanasio Girardot y Polideportivo Sur serán donde se jugaran los compromisos.