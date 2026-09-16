¡Ángel Barajas brilla en los Juegos Suramericanos! Tres medallas de oro y dominio en la gimnasia

El gimnasta colombiano Ángel Barajas conquistó tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026 tras destacar en caballo con arzones y barras.

Ángel Barajas ejecutando una rutina. – Ministerio del Deporte de Colombia.

Continúa la actividad en los Juegos Suramericanos 2026 y la delegación colombiana sigue cosechando medallas en estas justas, las cuales se desarrollan en la provincia de Santa Fe, esto en Argentina. Uno de los deportistas que tuvo acción hace poco fue Ángel Barajas, quien obtuvo varias preseas tanto en lo personal como para el país.

No es secreto que el cucuteño domina la gimnasia en varias de sus modalidades, lo que lo hace siempre un firme candidato a imponerse ante sus rivales. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe el atleta brilló y ahora su mirada estaba puesta en esta nueva competencia, la cual inició el pasado 12 de septiembre y que irá hasta el 26 del mismo mes.

El primer oro que consiguió Barajas en los Juegos Suramericanos fue en el caballo con arzones, aunque se debe mencionar que un compatriota también se destacó. Ángel sumó una puntuación de 13.850 y eso fue suficiente para quedarse con el primer lugar. Tras él quedó Thomas Mejía con 13.125 y Adickxon Trejo de Venezuela completó el podio.

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Doblete en las barras

Barajas se colgó una plata en la final de anillas y Mejía un oro en el suelo. Ahora llegaron las barras, modalidad en la cual el cucuteño domina y que por lo general deja rutinas para el recuerdo. Esta vez no hubo excepción y se enfundó dos preseas doradas más en la barra fija y paralela.

Así las cosas, el gimnasta consiguió tres medallas de oro y sigue atravesando un gran momento que consolida con el pasar de las competencias en las que participa. Recordemos que todo esto es preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, justas en las cuales el cucuteño querrá llegar en el más alto nivel posibles.

Esas preseas se unen a las que vienen consiguiendo los deportistas colombianos en Santa Fe. Por ejemplo, el patinaje, levantamiento de pesas, patinaje artístico, clavados y hasta el BMX ya le han dado oros al país. Se espera que con el pasar de los días vengan más y la delegación ‘Cafetera’ logre ascender en el medallero general.

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