Aaron Herrera ya trabaja con Guatemala para el regreso de la Bicolor

El futbolista quedó libre el pasado 10 de junio, cuando DC United comunicó la rescisión de su contrato.

Aaron Herrera entrena con Guatemala | Facebook: Federación de Fútbol de Guatemala

Aaron Herrera volvió a trabajar con la Selección de Guatemala mientras continúa sin club desde su salida del DC United. El lateral derecho se incorporó a los entrenamientos de la Bicolor en el Centro de Alto Rendimiento y forma parte de la convocatoria de Luis Fernando Tena para los próximos compromisos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El futbolista quedó libre el pasado 10 de junio, cuando DC United comunicó la rescisión de su contrato. Herrera había llegado a la institución en diciembre de 2023 procedente del CF Montreal y disputó 69 partidos durante tres temporadas, con un gol y ocho asistencias entre todas las competencias.

Desde entonces, el defensor no firmó con otro equipo, aunque continuó preparándose físicamente. Ahora tendrá actividad con Guatemala durante la Fecha FIFA, en una convocatoria que incluye los encuentros contra Jamaica, El Salvador y Surinam durante septiembre y octubre.

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Guatemala prepara la Nations League con Aaron Herrera

Herrera se convirtió en una alternativa habitual para Luis Fernando Tena desde su debut internacional en 2023. El lateral acumula 27 partidos con la Selección de Guatemala y nuevamente aparece en los planes del entrenador mexicano para una competencia oficial de Concacaf.

La Bicolor continuará su preparación antes de trasladarse a Estados Unidos, donde realizará un campamento previo. Posteriormente, el plantel viajará hacia Kingston para enfrentar a Jamaica el 25 de septiembre, en el primer compromiso de esta edición de la Liga de Naciones.

Guatemala llega a la competencia después de disputar cuatro amistosos durante 2026. El equipo cayó 1-0 frente a Canadá, 7-0 ante Argelia, 3-1 contra República Checa y 3-0 frente a Ecuador. En esos cuatro encuentros recibió 14 goles, por lo que el cuerpo técnico buscará ajustes antes del regreso a la actividad oficial.

Después del estreno contra Jamaica, Guatemala recibirá a El Salvador el 28 de septiembre. La siguiente presentación será como visitante ante Surinam el 2 de octubre, mientras que el cierre de esta etapa llegará el 5 de octubre, nuevamente frente al seleccionado surinamés, pero en el estadio El Trébol.

Guatemala integra el Grupo B junto a El Salvador, Honduras, Jamaica, Martinica y Surinam. En ese contexto, Herrera vuelve a ponerse a disposición de Tena pese a no tener club actualmente, con el objetivo de sumar minutos y aportar una opción conocida por el entrenador para la defensa de la Bicolor.

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