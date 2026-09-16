¡Renovación, en puerta! Luis de la Fuente seguirá con España hasta el Mundial 2030

La RFEF trabaja en extender el vínculo del técnico español, cuyo contrato actual termina en 2028, para que continúe por lo menos hasta la próxima Copa del Mundo

Luis de la Fuente seguirá como técnico de España. | Reuters

Luis de la Fuente continuará al frente de la selección de España hasta al menos 2030. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció este miércoles 16 de septiembre que el organismo trabaja en la renovación del entrenador después de la conquista del Mundial 2026.

El técnico tiene contrato hasta 2028, después del acuerdo que la Federación hizo oficial en enero de 2025. Sin embargo, la intención de la RFEF es ampliar el vínculo para que De la Fuente dirija a España en la Copa del Mundo de 2030, torneo que tendrá a España, Portugal y Marruecos como organizadores principales.

Louzán dio a conocer la decisión durante su participación en el World Football Summit, celebrado en Madrid. El dirigente explicó que las partes todavía trabajan en los últimos detalles del contrato y dejó abierta la posibilidad de que la relación vaya más allá del Mundial. Sobre la duración, señaló que podría ser hasta 2030 o “quizá algo más”.

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La renovación también incluirá una modificación en las condiciones económicas del seleccionador. De acuerdo con el presidente de la RFEF, De la Fuente pasará a estar entre los diez entrenadores de selecciones con mejores condiciones salariales, aunque no reveló las cantidades del nuevo acuerdo.

De la Fuente, de 65 años, asumió el cargo de seleccionador absoluto en diciembre de 2022, después de trabajar durante años en las categorías inferiores de España. Antes de llegar al primer equipo dirigió, entre otras, a las selecciones sub 19 y sub 21, con las que consiguió títulos europeos, además de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su etapa con la selección absoluta incluye tres títulos: la UEFA Nations League de 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026. España consiguió su segunda Copa del Mundo el pasado 19 de julio después de vencer 1-0 a Argentina en la final, resultado que se sumó al título obtenido en Sudáfrica 2010.

El partido por el campeonato mundial también representó el encuentro número 50 de De la Fuente como responsable de España. Hasta ese momento, su registro era de 38 victorias en 50 compromisos, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la propia Federación.

La continuidad del entrenador permitirá a la RFEF mantener el mismo proyecto rumbo al siguiente ciclo mundialista. El contrato vigente terminaba después de la Eurocopa de 2028, pero el nuevo acuerdo abarcará como mínimo la Copa del Mundo de 2030, en la que España defenderá el campeonato obtenido este verano.

El siguiente compromiso de De la Fuente será el inicio de una nueva etapa después del Mundial. El viernes 18 de septiembre anunciará su primera convocatoria posterior al título, antes de los partidos de la UEFA Nations League contra Inglaterra, Croacia y República Checa.

Por ahora, la RFEF no ha comunicado la fecha en la que se firmará o presentará el nuevo contrato. Louzán confirmó que el acuerdo está en su fase final y que la intención es garantizar la continuidad de Luis de la Fuente hasta 2030, con la posibilidad de extenderla por más tiempo.

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