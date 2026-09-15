Posibles alineaciones del Once Caldas vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Once Caldas y Deportes Tolima se enfrentan pronto en el estadio Palogrande por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II.

Alineaciones Once Caldas vs Tolima por la Liga BetPlay

Once Caldas y Deportes Tolima se empiezan a poner al día en el calendario de la Liga BetPlay 2026-II, pues tenían un partido pendiente por la fecha 7 del torneo finalización y este se disputará dentro de poco. Son realidades distintas las que viven cada club, ya que el de Manizales viene con altibajos, mientras que el de Ibagué con mejor regularidad.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Luis Felipe Gómez y Jefry Zapata. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Jan Angulo, Juan José Mena, Anderson Angulo, Junior Hernández; Homer Martínez, Sebastián Guzmán, Edwar López, Kelvin Flórez; Luis Sánchez y Adrián Parra. D.T.: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver a Once Caldas vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo manizaleño y el ibaguereño, correspondiente a la fecha 7 y que se llevará a cabo en el Palogrande, tendrá transmisión por medio de la señal televisiva de Win Sports +. Vía streaming la opción es la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo.

25.08.2026 | Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima.

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga.

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