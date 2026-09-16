Hormiga González tendrá más competencia en Olympiacos: Marius Mouandilmadji es nuevo delantero

El atacante chadiano llega procedente del Samsunspor después de la lesión de Ayoub El Kaabi y se suma a la lucha por un puesto en el ataque

Hormiga González tiene nueva competencia en Olympiacos | Imago7

Armando ‘La Hormiga’ González tendrá un nuevo competidor en el ataque del Olympiacos. El club griego anunció la incorporación del delantero chadiano Marius Mouandilmadji, quien llega procedente del Samsunspor en una operación de última hora, después del cierre del mercado de fichajes de verano de la Superliga de Grecia.

El movimiento se produce tras la lesión de Ayoub El Kaabi, delantero marroquí que sufrió una fractura de tibia y peroné el pasado 5 de septiembre durante el partido frente al Volos NFC. El atacante era la principal opción del equipo en ofensiva y la lesión modificó la distribución de alternativas para el puesto.

La Hormiga llegó al Olympiacos durante este mercado con el objetivo de competir por minutos precisamente con El Kaabi. Tras la lesión del marroquí, el delantero mexicano comenzó a tener un escenario indiscutible dentro de la plantilla, pero la llegada de Mouandilmadji incorpora nuevamente competencia directa en la posición.

El nuevo atacante del conjunto griego tiene 28 años y es internacional con Chad. Antes de llegar al Olympiacos, desarrolló buena parte de su carrera reciente en Turquía con el Samsunspor, donde disputó 119 partidos desde 2023, con 44 goles y 13 asistencias.

Durante la temporada 2025-26, Mouandilmadji participó en 52 encuentros y marcó 23 goles, incluidos 10 en la Superliga turca y ocho en la Conference League. En el inicio de la actual campaña había disputado dos partidos de liga y conseguido una anotación.

Antes de su etapa en Turquía, el delantero pasó por el RFC Seraing de Bélgica, donde registró 14 goles en 62 partidos, además de tener experiencia en Portugal con Porto y Desportivo Aves. Con la selección de Chad suma 26 convocatorias y cuatro goles.

La llegada del atacante ocurre durante unas semanas de cambios para el Olympiacos. El conjunto griego también modificó recientemente su banquillo con la salida de José Luis Mendilibar y la llegada de Imanol Alguacil, por lo que González afrontará su primera etapa europea con un nuevo entrenador y ahora también con otro delantero en la competencia por un lugar.

La Hormiga suma tres goles en cinco partidos con Olympiacos, todos los tantos en la Copa de Grecia, incluido un doblete ante Volos que marcó el último encuentro bajo las órdenes de Mendilibar.

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