Cartaginés vs Saprissa, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión vuelta cuartos de final, goles y resultado en directo

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Cartaginés y Saprissa se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. La serie llega igualada 2-2 después del encuentro disputado en el estadio Ricardo Saprissa, por lo que esta noche en el José Rafael “Fello” Meza quedará definido uno de los semifinalistas del torneo de Concacaf.

Cartaginés buscará aprovechar su condición de local para alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa Centroamericana. El equipo dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro disputa los cuartos de final por tercera ocasión y todavía no consiguió una victoria en esta instancia. Los brumosos, sin embargo, ganaron sus dos partidos como locales durante la presente edición.

Saprissa también intentará conseguir su primera clasificación a las semifinales de la competencia. Los morados registran tres empates y dos derrotas en sus cinco partidos anteriores de cuartos de final y afrontarán por primera vez como visitantes el encuentro de vuelta de una serie en esta ronda. Después del 2-2 de la ida, todo se resolverá esta noche en Cartago.