Celtic vs Ferencvaros en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Sigue en vivo el partido del Celtic y Ferencvaros en la multiplataforma de Claro Sports

La UEFA Europa League continúa con un duelo entre Celtic y Ferencvaros en Celtic Park, donde el conjunto escocés buscará comenzar su participación europea con una victoria después de sufrir su primer revés importante de la temporada. Los locales llegan tras caer 3-0 ante Rangers en el derbi, resultado que puso fin a su inicio perfecto en la Scottish Premiership.

Celtic buscará recuperar su dinámica habitual como local, con un juego basado en la posesión, los ataques por las bandas y la presión sobre el rival. El equipo tendrá además el respaldo de su afición para reaccionar después de la derrota en el derbi y tomar la iniciativa desde los primeros minutos.

Del otro lado estará un Ferencvaros que llega con una dinámica positiva en el futbol húngaro. El conjunto visitante empató 2-2 ante Újpest en su último compromiso y tendrá como una de sus principales armas el juego de transición. Los húngaros buscarán aprovechar los espacios que pueda dejar Celtic para generar peligro al contragolpe.

Celtic Park será escenario de un partido en el que los locales intentarán imponer condiciones con la posesión, mientras Ferencváros apostará por mantener el orden y aprovechar sus oportunidades en ataque.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celtic vs Ferencvaros hoy 17 de septiembre?

Sigue toda la acción de Besiktas vs Marsella, correspondiente a la primera jornada de la UEFA Europa League, en vivo a través Claro Sports. El juego dará inicio a las 12:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Celtic vs Ferencvaros en la Europa League 2026

Esta será la tercer ocasión que se enfrenten ambos equipos en la Europa League y en su historia. Donde la rivalidad la tiene controlada el Celtic con dos victorias . Mientras que el Ferencvaros solo ha podido marcales dos tantos.

Celtic 2-0 Ferencvaros | UEFA Europa League | 2021/22

Ferencvaros 2-3 Celtic | UEFA Europa League | 2021/22

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