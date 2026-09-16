Real Sociedad vs Bournemouth, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

La Real Sociedad y el Bournemouth se enfrentan en la primera jornada de la Europa League por Claro Sports

La UEFA Europa League continúa con un duelo entre Real Sociedad y Bournemouth, dos equipos que llegan a la competencia europea con la necesidad de encontrar regularidad en este inicio de temporada. La Reale Arena de San Sebastián será el escenario del encuentro, donde el conjunto español buscará aprovechar la localía ante un rival que todavía busca su primera victoria en la Premier League.

Real Sociedad llega después de caer 3-0 ante el Atlético de Madrid en su último compromiso de LaLiga. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo ha sumado seis puntos en sus cinco partidos más recientes del campeonato español y ahora tendrá en Europa una oportunidad para cambiar la dinámica de sus últimos encuentros.

Bournemouth, por su parte, afronta una nueva etapa bajo las órdenes de Marco Rose. Los Cherries todavía no consiguen ganar en la Premier League, aunque llegan después de golear 4-0 al Lincoln City en la Copa Carabao. Su último partido de liga terminó con empate 2-2 ante Brentford, resultado que volvió a mostrar la capacidad ofensiva del equipo, pero también sus dificultades para mantener la ventaja.

La Reale Arena será el punto de encuentro entre dos proyectos que buscan dar un paso adelante en el escenario europeo. Real Sociedad intentará comenzar con el pie derecho ante su afición, mientras Bournemouth buscará trasladar a la Europa League lo mostrado en sus mejores momentos de la temporada.

¿A qué hora inicia la transmisión del Real Sociedad vs Bournemouth hoy 17 de septiembre?

Sigue toda la acción de Real Sociedad vs Bournemouth, correspondiente a la UEFA Europa League, en vivo a través Claro Sports Premium en punto de las 12:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Real Sociedad vs Bournemouth en la Europa League2026

Bournemouth y Real Sociedad se han enfrentado en partidos amistosos en los últimos años, con duelos que han terminado con marcadores cerrados. En sus tres encuentros más recientes, ambos equipos registran una victoria y un empate, con Bournemouth invicto ante el conjunto español en este periodo.

Bournemouth 1-1 Real Sociedad | Amistosos | 2026

Bournemouth 0-0 Real Sociedad | Amistosos | 2025

Bournemouth 1-0 Real Sociedad | Amistosos | 2024

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