Europa League 2026, jornada 1 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de la fase de liga

Arranca el torneo continental, con la presencia de Hormiga González con el Olympiacos y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar. Conoce las fechas y canales de TV para seguir todos los partidos

Calendario de la jornada 1 de la Europa League y dónde ver los partidos | Reuters

La UEFA Europa League está de regreso. Tras poner el foco en la Champions la semana pasada, toca el inicio de una nueva competición del Viejo Continente, la cual podrás seguir en México y Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports.

Dos mexicanos estarán en acción en este torneo: Hormiga González con el Olympiacos, en lo que será su debut en torneos UEFA, y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar, quien jugó la Conference League la temporada anterior y prueban suerte en la Europa League.

La acción comienza este miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, con la primera de las ocho jornadas de esa primera ronda, en lo que será el primer paso del camino que terminará en Frankfurt a finales del mes de mayo.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario completo de la Europa League

Europa League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la fase de liga?

Generalmente, la Europa League se juega en un solo día, los jueves, pero tenemos dos días de partido. En Claro Sports transmitiremos cuatro partidos del primer día y cinco más el 17 de septiembre. Así está el itinerario:

Miércoles 16 de septiembre

Ararat-Armenia vs Sparta Praga | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS Omonia vs Celta | 10:45

| 10:45 Milan vs Benfica | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Bayer Leverkusen vs Celje | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Hapoel Beer-Sheva vs Dinamo Zagreb | 13:00

| 13:00 Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00

| 13:00 Anderlecht vs Lyon | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Sturm Graz vs Rennes | 13:00

| 13:00 Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00

MÁS INFORMACIÓN: Así quedó el sorteo de la Europa League

Jueves 17 de septiembre

OFI Crete vs Hoffenheim | 10:45

| 10:45 Levski Sofia vs Salzburg | 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Besiktas vs Marsella | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Celtic vs Ferencváros | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Crystal Palace vs Lech Poznań | 13:00

| 13:00 Viktoria Plzen vs Union SG | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Juventus vs NEC . | 13:00

. | 13:00 Lillestrøm vs Torreense | 13:00

| 13:00 Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

¿Cuándo son los partidos de la Europa League 2026? Calendario

Esta semana se disputa la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, que tiene partidos en estos días:

Jornada 1: 16 y 17 de septiembre de 2026.

16 y 17 de septiembre de 2026. Jornada 2: 15 de octubre de 2026.

15 de octubre de 2026. Jornada 3: 22 de octubre de 2026.

22 de octubre de 2026. Jornada 4: 5 de noviembre de 2026.

5 de noviembre de 2026. Jornada 5: 26 de noviembre de 2026.

26 de noviembre de 2026. Jornada 6: 10 de diciembre de 2026.

10 de diciembre de 2026. Jornada 7: 21 de enero de 2027.

21 de enero de 2027. Jornada 8: 28 de enero de 2027.

28 de enero de 2027. Playoffs de eliminación: 18 y 25 de febrero de 2027.

18 y 25 de febrero de 2027. Octavos de final: 11 y 18 de marzo de 2027.

11 y 18 de marzo de 2027. Cuartos de final: 8 y 15 de abril de 2027.

8 y 15 de abril de 2027. Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo de 2027.

29 de abril y 6 de mayo de 2027. Final: 26 de mayo de 2027.

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